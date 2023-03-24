أعمال عنف في المسجد الأقصى ومصادمات بين الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية

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شهدت باحة المسجد الأقصى مصادمات عنيفة بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. واقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد واعتقلت شبانا قالت أنهم مسلحون بالألعاب النارية والعصى والحجارة.
تسود أجواء من التوتر بعد اشتباك الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين في المسجد الأقصى، وبحسب الشرطة فإن دخول المسجد جاء بعد أن تحصن "محرضون داخله"، فيما أطلقت صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل. وألمانيا تدعو كل الأطراف للتهدئة.
انتهى اجتماع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية مصر، بالاتفاق على وقف التصعيد وكبح العنف، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها المساس بقدسية الأماكن المقدسة. هذا فيما أصيب إسرائيليان في هجوم بالضفة الغربية.
بعد مقتل سبعة إسرائيليين برصاص فلسطيني قرب كنيس يهودي في القدس الشرقية، اعتقلت السلطات الإسرائيلية 42 شخصًا وسط تشديد الإجراءات الأمنية، في حين توالت الإدانات الدولية للهجوم.
رغم تحذيرات من أنها قد تؤدي إلى أعمال عنف، زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير مجمع المسجد الأقصى الذي يسميه اليهود جبل الهيكل، لأول مرة منذ توليه منصبه، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون استفزازية.
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