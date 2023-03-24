 أعمال عنف في المسجد الأقصى ومصادمات بين الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية | DW الأخبار | DW | 05.04.2023

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أعمال عنف في المسجد الأقصى ومصادمات بين الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية

شهدت باحة المسجد الأقصى مصادمات عنيفة بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. واقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد واعتقلت شبانا قالت أنهم مسلحون بالألعاب النارية والعصى والحجارة.

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