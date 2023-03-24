أعمال عنف في المسجد الأقصى ومصادمات بين الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية

قُبَيل رمضان - اتفاق إسرائيلي فلسطيني على وقف التصعيد وآلية لكبح العنف

انتهى اجتماع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية مصر، بالاتفاق على وقف التصعيد وكبح العنف، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها المساس بقدسية الأماكن المقدسة. هذا فيما أصيب إسرائيليان في هجوم بالضفة الغربية.