أعمال شغب أثناء احتفالات رأس السنة في العاصمة الألمانية برلين

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شهدت العاصمة الألمانية برلين وبعض المدن الأخرى أعمال شغب بالألعاب النارية ومحاولات للهجوم على عربات الاطفاء خلال رأس السنة الجديدة. واعتقلت الشرطة 145 شخصا من 18 جنسية مختلفة.
الهجمات على الشرطة وعمال الإنقاذ ضمن أعمال عنف وشغب في ليلة رأس السنة بالعاصمة الألمانية برلين ومدن أخرى، لاتزال تثير صدمة في البلاد وتساؤلات حول أسبابها، وسط تجدد الجدل حول الاندماج، بسبب مشاركة مهاجرين في تلك الأحداث.
بلغت الاعتداءات بالألعاب النارية على الشرطة والإطفاء والإنقاذ في رأس السنة بعدا جديدا في برلين، حيث أصيب العشرات. وتطالب نقابة الشرطة بحظر استخدام الألعاب النارية ويطالب رجال الإطفاء بكاميرات مراقبة تثبت على السيارات.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس في خطابه بمناسبة قدوم السنة الجديدة إن عام 2022 المنصصرف كان "عاماً صعباً" على الجميع، مشيداً بالتماسك بين دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" ومنددا بالغزو الروسي لأوكرانيا.
لا احتفال في رأس السنة دون ألعاب نارية. المنظر يبدو رائعا ويشي بأجواء الفرحة، لكن له محاذير جانبية قاسية على الطيور التي تعيش توترا بالغا وتضطر للهجرة القسرية.
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