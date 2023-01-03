أعمال شغب أثناء احتفالات رأس السنة في العاصمة الألمانية برلين

شغب رأس السنة في برلين - مشاركة مهاجرين تجدد الجدل حول الاندماج

الهجمات على الشرطة وعمال الإنقاذ ضمن أعمال عنف وشغب في ليلة رأس السنة بالعاصمة الألمانية برلين ومدن أخرى، لاتزال تثير صدمة في البلاد وتساؤلات حول أسبابها، وسط تجدد الجدل حول الاندماج، بسبب مشاركة مهاجرين في تلك الأحداث.