 أعمال شغب أثناء احتفالات رأس السنة في العاصمة الألمانية برلين | DW الأخبار | DW | 04.01.2023

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أعمال شغب أثناء احتفالات رأس السنة في العاصمة الألمانية برلين

شهدت العاصمة الألمانية برلين وبعض المدن الأخرى أعمال شغب بالألعاب النارية ومحاولات للهجوم على عربات الاطفاء خلال رأس السنة الجديدة. واعتقلت الشرطة 145 شخصا من 18 جنسية مختلفة.

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