 أعمال إغاثة من مدينة ماريوبول المحاصرة | DW الأخبار | DW | 16.05.2022

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DW الأخبار

أعمال إغاثة من مدينة ماريوبول المحاصرة

سائق حافلة أوكراني يشتري حافلة ليجلي بها أشخاصا كانوا محاصرين في مدينة ماريوبول الأوكرانية. واجه صعوبات شديدة ولكن عمله كان مثالا يُحتذى لآخرين، إذ حذا حذوه آخرون في إجلاء السكان من المدينة الواقعة تحت السيطرة الروسية.

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