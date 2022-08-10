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أعماق البحار في خطر

العديد من الشركات الخاصة ترغب في الحصول على تراخيص لاستخراج المواد الخام من قاع البحر. وتساعدها في ذلك منظمة تأسست لحماية أعماق البحار. لكن ماهي العواقب على النظام البيئي البحري جراء هذا الاستغلال؟