أعلى مستوى تحذير.. إعلان جدري القردة حالة طوارئ عالمية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم السبت (23 تموز/يوليو 2022) إن تفشي جدري القردة سريع الانتشار يمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير للمنظمة، في محاولة لاحتواء تفشي المرض الذي أصاب حتى الآن بين 16 ألف و17 ألف شخص في أكثر من سبعين بلدًا.



وكشف تيدروس عن قراره إعلان حالة الطوارئ الصحية خلال تصريح لوسائل الإعلام في جنيف، وأكد أن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء. وقال إن تسعة أعضاء من لجنة الخبراء كانوا ضد الإعلان مقابل تأييد ستة أعضاء، مضيفًا أنه تعين عليه التدخل حتى يكون الصوت المرجح لحل الخلاف.



وتابع تيدروس: "على الرغم من أنني أعلن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، إلا أن هذا التفشي يتركز في الوقت الحالي بين الرجال المثليين، وخاصة أولئك الذين لديهم شركاء متعددون"، موضحًا أن الخطر في العالم معتدل نسبيًا باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعًا.

وقال مصدران تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لرويترز في وقت سابق إن أعضاء لجنة من الخبراء اجتمعوا يوم أمس الخميس لمناقشة التوصية المحتملة انقسموا بشأن القرار، لكن القرار النهائي كان للمدير العام للمنظمة.



ويهدف وصف منظمة الصحة العالمية لجدري القردة بأنه "حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي" إلى دق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى تعامل دولي منسق ويمكن أن يطلق التمويل والجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.

وجرى تسجيل بين 16 و17 ألف حالة إصابة بجدري القردة في أكثر من 70 دولة حتى الآن هذا العام، بالإضافة إلى خمس وفيات في أفريقيا. وينتشر المرض الفيروسي عن طريق الاتصال الوثيق ويتسبب في أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وبثور على الجلد مليئة بالصديد.

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب ، رويترز)