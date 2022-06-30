أعلى راتب في تاريخ النادي... ليفربول يغري صلاح بعقد طويل الأمد

أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة (الأول من يوليو/ تموز 2022) أن المهاجم الدولي المصري محمد صلاح مدد عقده لفترة طويلة مع النادي.

ولم يكشف ليفربول عن أي تفاصيل لكن شبكة سكاي ذكرت أن صلاحوقع عقدا حتى عام 2025. ونقل موقع النادي عن صلاح قوله في بيان "السعادة لا تسعني وأتطلع للفوز بمزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع". وأضاف "استغرق الأمر بعض الوقت للتجديد لكننا أنهينا كافة الأمور وسنركز على الاستحقاقات المقبلة".

وتابع البيان "شاهدنا جميعا حجم التطور والتقدم الذي حققه الفريق في السنوات الخمس أو الست الماضية. اقتربنا الموسم الماضي من الفوز بأربعة ألقاب لكن لسوء الحظ خسرنا لقبين في الأسبوع الأخير من الموسم".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 حزيران/يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا الى اتفاق اليوم الجمعة.

وسجل صلاح 23 هدفا في الدوري مع ليفربول الموسم الماضي ليتقاسم الحذاء الذهبي للدوري الممتاز مع سون هيونج-مين لاعب توتنهام هوتسبير.

وأحرزالدولي المصري البالغ عمره 30 عاما 31 هدفا الموسم الماضي في كل المسابقات مع ليفربول وساعد النادي على الفوز بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي. وسجل 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف الـ"ريدز" في مختلف المسابقات، حتى الآن.

وانضم صلاح للنادي من روما الإيطالي في 2017 وسجل 156 هدفا في 254 مباراة وكان بوسعه مغادرة النادي في صفقة انتقال مجاني في نهاية الموسم المقبل.

ومن المتوقع الآن أن يقود تشكيلة جديدة في خط الهجوم لفريق المدرب يورجن كلوب في غياب ماني وديفوك أوريجي الذي غادر النادي حيث انضم داروين نونيز مهاجم أوروجواي لليفربول مؤخرا.

وأضاف صلاح "رسالتي للجماهير أن اللاعبين يرغبون في بذل أقصى ما عندهم الموسم المقبل للفوز بكل الألقاب. "ننتظر منكم المساندة كما تفعلون دائما للحصول على دفعة هائلة وأثق أننا سنفوز بألقاب مجددا".

ع.ج/ خ.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)