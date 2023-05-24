أعلى أصوات إيران - بدون حجاب في مواجهة الملالي



من المنفى في مدينة نيويورك تناضل الصحفية الإيرانية الأمريكية مسيح علي نجاد ضد الحجاب الإجباري والقمع والإسلامويين في إيران. إنها واحدة من أشهر المنتقدات لنظام الملالي الإيراني، وأكثرهن تعرضاً للخطر. وفي التاسع والعشرين من يوليو عام 2022 تم في نيويورك إحباط محاولة اغتيال كانت تستهدفها.





كانت ملايين النساء الإيرانيات قد استجبن لدعوتها إياهن لخلع الحجاب في الأماكن العامة، وتصوير أنفسهن أثناء قيامهن بذلك. تنشر مسيح علي نجاد مقاطع الفيديو المصورة بالهاتف المحمول، والتي تُظهر جزئيا ردود أفعال عنيفة أيضا من الرجال. الصحفية الجريئة التي لديها أكثر من سبعة ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت صوتا لضحايا النظام الإيراني.







وعندما أمر النظام الإيراني باعتقال أخيها، دخلت مسيح في أزمة عميقة. المخرجة الإيرانية الأصل والمقيمة في السويد، ناهد بيرسون، رافقت مسيح علي نجاد. تتناول المخرجة في أفلامها سياسة النظام الإيراني وعواقبها بشكل انتقادي.





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