 أعلى أصوات إيران - بدون حجاب في مواجهة الملالي | تقارير جديدة | DW | 24.05.2023

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تقارير جديدة

أعلى أصوات إيران - بدون حجاب في مواجهة الملالي

الصحفية والناشطة مسيح علي نجاد هي الناطقة باسم ملايين النساء الإيرانيات. ومن المنفى، تدعم النساء اللاتي يتمردن عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فرض الحجاب. لكن جرأتها باتت على المحكّ.

الفيلم الدعائي للريبورتاج: أعلى أصوات إيران

Irans lauteste Stimme - Ohne Schleier gegen die Mullahs


من المنفى في مدينة نيويورك تناضل الصحفية الإيرانية الأمريكية مسيح علي نجاد ضد الحجاب الإجباري والقمع والإسلامويين في إيران. إنها واحدة من أشهر المنتقدات لنظام الملالي الإيراني، وأكثرهن تعرضاً للخطر. وفي التاسع والعشرين من يوليو عام 2022 تم في نيويورك إحباط محاولة اغتيال كانت تستهدفها. 
 

Irans lauteste Stimme - Ohne Schleier gegen die Mullahs


كانت ملايين النساء الإيرانيات قد استجبن لدعوتها إياهن لخلع الحجاب في الأماكن العامة، وتصوير أنفسهن أثناء قيامهن بذلك. تنشر مسيح علي نجاد مقاطع الفيديو المصورة بالهاتف المحمول، والتي تُظهر جزئيا ردود أفعال عنيفة أيضا من الرجال. الصحفية الجريئة التي لديها أكثر من سبعة ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت صوتا لضحايا النظام الإيراني. 

Irans lauteste Stimme - Ohne Schleier gegen die Mullahs


وعندما أمر النظام الإيراني باعتقال أخيها، دخلت مسيح في أزمة عميقة. المخرجة الإيرانية الأصل والمقيمة في السويد، ناهد بيرسون، رافقت مسيح علي نجاد. تتناول المخرجة في أفلامها سياسة النظام الإيراني وعواقبها بشكل انتقادي.


 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 05 يونيو/حزيران 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 05 يونيو/حزيران 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 05 يونيو/حزيران 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 06 يونيو/حزيران 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 07 يونيو/حزيران 2023 – 01:00 UTC
الخميس 08 يونيو/حزيران 2023 – 11:00 UTC
الخميس 08 يونيو/حزيران 2023 – 15:00 UTC
السبت 09 يونيو/حزيران 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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الفيلم الدعائي للريبورتاج: أعلى أصوات إيران

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