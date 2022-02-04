 أعطال مركبة "بوما" القتالية.. ضربة لسمعة الأسلحة الألمانية؟ | مسائية DW | DW | 20.12.2022

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مسائية DW

أعطال مركبة "بوما" القتالية.. ضربة لسمعة الأسلحة الألمانية؟

جدل واسع في ألمانيا بعد سلسلة من الأعطال في مركبة بوما القتالية.. والجيش الألماني يعلق مشترياته منها ويتحدث عن انتكاسة كبيرة.. فما تأثير أعطال مركبات بوما على سمعة الأسلحة الألمانية؟

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HANDOUT - Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Videostandbild fahren russische und belarussische Panzer während gemeinsamer militärischer Übungen auf dem Schießplatz von Brestsky. Russische und belarussische Truppen haben am Mittwoch (02.02.2022) auf einem Schießplatz in Belarus ein gemeinsames Kampftraining abgehalten, während die Spannungen angesichts des drohenden Krieges mit der Ukraine hoch bleiben. An den Übungen nahmen motorisierte Gewehr-, Artillerie- und Panzerabwehrraketeneinheiten sowie die Besatzungen von Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportwagen teil. +++ dpa-Bildfunk +++

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ARCHIV - 14.07.2022, Niedersachsen, Unterlüß: Ein Infanterist der Zukunft steht neben einem Schützenpanzer Puma des Rüstungskonzerns Rheinmetall bei einer Führung durch das Rheinmetall-Werk Unterlüß anlässlich der Sommerreise des niedersächsischen Wirtschaftsministers. (zu dpa «Rheinmetall baut neue Munitionsfertigung in Deutschland auf») Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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