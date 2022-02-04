أعطال مركبة "بوما" القتالية.. ضربة لسمعة الأسلحة الألمانية؟

حلف الناتو .. متى ولماذا تأسس؟ ومن هم أعضاؤه؟

مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب وطول أمد الحرب الروسية في أوكرانيا، ازداد الحديث عن دور حلف الناتو. التقرير التالي يسلط الضوء على توقيت تأسيس الحلف وأعضائه، قديما وحديثا، والهدف من وجوده.