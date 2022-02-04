أعطال مركبة "بوما" القتالية.. ضربة لسمعة الأسلحة الألمانية؟

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جدل واسع في ألمانيا بعد سلسلة من الأعطال في مركبة بوما القتالية.. والجيش الألماني يعلق مشترياته منها ويتحدث عن انتكاسة كبيرة.. فما تأثير أعطال مركبات بوما على سمعة الأسلحة الألمانية؟
جدل كبير أثارته رسالة من قائد الفرقة 10 المدرعة إلى قيادة الجيش الألماني بسبب أعطال خطيرة حدثت لمركبات ألمانية قتالية من طراز بوما، وأكد المفتش العام للجيش أنه يسعى بكل ما في وسعه لاستعادة جاهزية المدرعات بشكل سريع.
تقدم أوروبا وأمريكا الآن مساعدات إلى أوكرانيا بالمليارات، ومن الصعب حساب مقدار المساعدات العسكرية التي تتلقاها أوكرانيا بالضبط. لكن اقتصاديين في معهد كيل للاقتصاد العالمي بألمانيا يحاولون بأي حال حساب قيمة المساعدات.
مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب وطول أمد الحرب الروسية في أوكرانيا، ازداد الحديث عن دور حلف الناتو. التقرير التالي يسلط الضوء على توقيت تأسيس الحلف وأعضائه، قديما وحديثا، والهدف من وجوده.
رغم ترجيح فرضية أن يكون الصاروخ الذي سقط على بولندا وأسفر عن مقتل شخصين مصدره الجانب الأوكراني، حمل الناتو وألمانيا روسيا "المسؤولية النهائية" عن الهجوم بسبب "حربها غير الشرعية على أوكرانيا".
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