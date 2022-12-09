أعضاء في البرلمان الألماني يطلقون حملة لدعم معتقلي الرأي في إيران

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بادر العديد من أعضاء البرلمان الألماني بحملة لدعم معتقلي الرأي في إيران. ويطالب الأعضاء النظام بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وعدم اعدامهم.ويأمل أعضاء البرلمان في إيصال صوت هؤوء المعتقلين للرأي العام.
بعد ثاني عملية إعدام متعلقة بالاحتجاجات في إيران، أدانت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك الإعدامات الأخيرة، مؤكدة أنها "محاولة سافرة لترهيب" المحتجين، وأوضحت أن العقوبات الأوروبية المتوقعة على إيران تستهدف الحرس الثوري.
نفذت إيران أول حكم إعدام لمتظاهر منذ انطلاق حركة الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني. وأدانت محكمة الثورة الإيرانية المتظاهر محسن شيكاري بـ"شن حرب على الله". دول عديدة نددت بتنفيذ الحكم واستدعت ألمانيا السفير الإيراني لديها.
ألغى كثير من دول العالم عقوبة الإعدام، فحكم الإعدام قد يصدر أو ينفذ بشكل خاطئ. وتكافح الحكومة الألمانية من أجل حظر وإلغاء تلك العقوبة عالميا، وتمارس ضغوطا لذلك وتستضيف المؤتمر العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام.
سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.
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