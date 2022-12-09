 أعضاء في البرلمان الألماني يطلقون حملة لدعم معتقلي الرأي في إيران | DW الأخبار | DW | 15.12.2022

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DW الأخبار

أعضاء في البرلمان الألماني يطلقون حملة لدعم معتقلي الرأي في إيران

بادر العديد من أعضاء البرلمان الألماني بحملة لدعم معتقلي الرأي في إيران. ويطالب الأعضاء النظام بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وعدم اعدامهم.ويأمل أعضاء البرلمان في إيصال صوت هؤوء المعتقلين للرأي العام.

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