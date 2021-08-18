 أعجوبة العظام | صحتك بين يديك | DW | 18.11.2021

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صحتك بين يديك

أعجوبة العظام

العظام تجعلنا نتحرك بمرونة وتسمح لنا بحمل الأحمال الثقيلة. لكنها تؤدي أيضا مهام أخرى مهمة: من تكوين الدم إلى حماية الأعضاء.

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ARCHIV - 10.04.2014, Berlin: Eine junge Frau mit einem Zentimetermaß um den Bauch. Intervallfasten hilft beim Abnehmen und wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. (zu dpa «Intervallfasten ist gut - aber nicht besser als andere Diäten» vom 26.11.2018) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

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