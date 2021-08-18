أعجوبة العظام

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العظام تجعلنا نتحرك بمرونة وتسمح لنا بحمل الأحمال الثقيلة. لكنها تؤدي أيضا مهام أخرى مهمة: من تكوين الدم إلى حماية الأعضاء.
أجج تقرير مثير لوزارة الدفاع الأمريكية الجدل بشأن ظواهر جوية غامضة وعلاقتها المحتملة بكائنات ذكية غير أرضية. التقرير اعترف بعجز القوة العظمى الأولى في العالم بتفسير هذه الظاهر، تاركة الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات.
تسعى أول قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى طي صفحة التوترات خلال إدارة دونالد ترامب والتركيز بدلا من ذلك على التهديدات الخارجية وعلى رأسها الصعود المطرد للصين كقوة عظمى جديدة.
قرّرت السعودية تعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها لمدة أسبوع قابلة للتجديد، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما عززت العديد من دول العالم إجراءاتها الاحترازية في وقت لم تتضح فيه بعد كل خصائص الفيروس الجديد.
بدت العملية الجراحية الأولى التي خضعت لها أنثى نمر مؤخراً لاستبدال عظمة الفخد ناجحة، حتى تحرك المفصل المزروع من مكانه بعد الجراحة. وستخضع أنثى النمر لجراحة ثانية خلال أيام معدودة، فهل تتمكن من الحركة مجددا دون ألم؟
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