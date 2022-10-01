 أعاصير تجتاح الولايات المتحدة وتخلف قتلى ودمارا هائلا | DW الأخبار | DW | 02.04.2023

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أعاصير تجتاح الولايات المتحدة وتخلف قتلى ودمارا هائلا

لقي حوالي ستة وعشرين شخصا مصرعهم ودمرت آلاف المنازل بسبب العواصف التي اجتاحت جنوب وغرب الولايات المتحدة. هذا فيما بقي أكثر من ستمئة ألف منزل في تلك المناطق دون كهرباء.

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Dusty Hollar, 57, a cancer survivor who lives with chronic illness, carries the urn containing his father's ashes, as he recovers a few personal items from the mobile home that he shares with his 80-year-old mother in Sunshine Mobile Home Park, three days after the passage of Hurricane Ian, in Fort Myers, Fla., Saturday, Oct. 1, 2022. The family's home stayed on its foundations, unlike those of some of their neighbors, but flooding almost to the height of their ceiling destroyed most of their possessions and household items. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

ولايات أمريكية تتفقد الدمار الناتج عن الإعصار إيان 01.10.2022

31.03.2023, Berlin: Besucherinnen sind in einer Spiegelung bei der Vorbesichtigung der Ausstellung ´Gerhard Richter. 100 Werke f¸r Berlinª in der Neuen Nationalgalerie vor dem Werk Birkenau-Zyklus (2014) des K¸nstlers Gerhard Richter zu sehen. Richter hat die Fotos in unscharf wirkende groﬂe Gem‰lde ¸bertragen. Die jeweils 2,60 mal 2,00 Meter groﬂen Werke ¸berzog er dann mit mehreren Farbauftr‰gen. Durch die Farbverl‰ufe ist vom urspr¸nglichen Motiv nichts mehr erkennbar. Durch vier graue Spiegel gegen¸ber werden Besucherinnen und Besucher in direkte Beziehung zur Arbeit gesetzt. Die Ausstellung ist ab 01.04.2023 zu sehen und soll bis 2026 im Untergeschoss der Neuen Nationalgalerie gezeigt werden. Foto: Julius-Christian Schreiner/dpa - ACHTUNG: Nur in vollem Format und nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung ¸ber die Ausstellung. +++ dpa-Bildfunk +++

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