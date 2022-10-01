أعاصير تجتاح الولايات المتحدة وتخلف قتلى ودمارا هائلا

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لقي حوالي ستة وعشرين شخصا مصرعهم ودمرت آلاف المنازل بسبب العواصف التي اجتاحت جنوب وغرب الولايات المتحدة. هذا فيما بقي أكثر من ستمئة ألف منزل في تلك المناطق دون كهرباء.
تحاول ولايات أمريكية استيعاب حجم الدمار الناتج عن الإعصار "إيان"، أحد أقوى العواصف التي ضربت البر الرئيسي للولايات المتحدة، إذ تسبب في خسائر بعشرات المليارات من الدولارات ومقتل عدد غير معروف من الأشخاص.
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الأعاصير التي ضربت أجزاء من الولايات المتحدة هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد. وألحقت العواصف القوية الدمار في عدة ولايات، وتركت الآلاف بدون كهرباء، خاصة في ولاية كنتاكي.
آلاف المواطنين من هندوراس في أمريكا الوسطى، يحاولون الفرار من بلدهم إلى الولايات المتّحدة الأمريكية. رحلة محفوفة بالمخاطر تنتهي غالباً بالموت. إنهم يفرّون من الفقر وعنف العصابات والكوارث الطبيعية.
قُتل العشرات في كنتاكي الأمريكية بسبب إعصار. ووصف حاكم الولاية، الذي أعلن حالة الطوارئ، الإعصار بأنه "الأشد في تاريخ كنتاكي".
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