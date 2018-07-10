أطماع برشلونة تثير ذعر مدرب تشيلسي ساري

غالبا ما يُنسب نجاح فريق ما إلى اللاعب، الذي يهز شباك الفرق المنافسة باستمرار أو يتمتع بمهارات كروية غير عادية فوق المستطيل الأخضر، على غرار ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا وغيرهم.

بيد أن الصعود إلى منصة التتويج، يتطلب أيضا لاعبين يُجيدون قراءة مجريات كل مباراة بشكل دقيق للغاية، والتوفر على لياقة بدنية عالية مثل النجم الفرنسي نغولو كانتي، الذي يصول ويجول فوق الملعب طيلة 90 دقيقة.

ويُشير موقع "ديلي ميل" أن مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري، يشعر بالخوف من رحيل متوسط ميدان الفريق اللندني نغولو كانتي، خاصة في ظل اهتمام فريق برشلونة بالحصول على خدمات الدولي الفرنسي المتألق.

وأوضح الموقع البريطاني، أن المدرب الإيطالي يضع بقاء نغولو كانتي على قائمة أولوياته مع "البلوز"، وأضاف أن ساري سيعمل بشدة على إقناع متوسط الميدان المتميز بمواصلة حمل قميص تشيلسي في الموسم القادم.

من جانب أخر، ذكر موقع "ديلي ستار" أن فشل تشيلسي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قد يدفع عددا من لاعبي الفريق اللندني إلى مغادرة الفريق، وأضاف الموقع البريطاني أن رادار كلا من برشلونة وريال مدريد يرصد حارس "البلوز" كورتوا ونجم الفريق إدين هازارد.

يُشار إلى أن نغولو كانتي (27 عاما)، انتقل إلى تشيلسي سنة 2016 قادما من فريق ليستر سيتي، الذي حقق معه "معجزة" كروية تتمثل بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تبلغ قيمة الدولي الفرنسي المالية حوالي 80 مليون يورو، وفق ما ذكر موقع "ترانسفير ماركت"، المُتخصص في شؤون اللاعبين.