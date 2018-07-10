 أطماع برشلونة تثير ذعر مدرب تشيلسي ساري | عالم الرياضة | DW | 17.07.2018

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عالم الرياضة

أطماع برشلونة تثير ذعر مدرب تشيلسي ساري

تحصين لاعب وسط تشيلسي نغولو كانتي من أطماع فريق برشلونة على رأس قائمة أولويات مدرب "البلوز" الجديد ماوريسيو ساري. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، في ظل رغبة المدرب الإيطالي العودة بتشيلسي إلى منصة التتويج بعد موسم مُخيب.

Maurizio Sarri Fußballtrainer (picture-alliance/empics/S. Heavey)

صورة أرشيفية.

غالبا ما يُنسب نجاح فريق ما إلى اللاعب، الذي يهز شباك الفرق المنافسة باستمرار أو يتمتع بمهارات كروية غير عادية فوق المستطيل الأخضر، على غرار ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا وغيرهم.

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يبدو أن توهج نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مع منتخب "الديكة" في مونديال روسيا قد رفع من أسهم المهاجم الشاب في بورصة اللاعبين. تقارير صحفية تتحدث عن عزم برشلونة عرض صفقة تبادلية مثيرة على سان جيرمان. فما هي تفاصيلها؟ (02.07.2018)

يبدو أن ليونيل ميسي عاقد العزم على العودة إلى منصات التتويج الأوروبية بعدما أحكم ريال مدريد مؤخرا قبضته على دوري أبطال أوروبا. صاحب القدم اليسرى الساحرة طلب من إدارة "البلوغرانا" التعاقد مع نجم يلعب في مانشستر يونايتد. (05.07.2018)

بيد أن الصعود إلى منصة التتويج، يتطلب أيضا لاعبين يُجيدون قراءة مجريات كل مباراة بشكل دقيق للغاية، والتوفر على لياقة بدنية عالية مثل النجم الفرنسي نغولو كانتي، الذي يصول ويجول فوق الملعب طيلة 90 دقيقة.

ويُشير موقع "ديلي ميل" أن  مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري، يشعر بالخوف من رحيل متوسط ميدان الفريق اللندني نغولو كانتي، خاصة في ظل اهتمام فريق برشلونة بالحصول على خدمات الدولي الفرنسي المتألق.

وأوضح الموقع البريطاني، أن المدرب الإيطالي يضع بقاء نغولو كانتي على قائمة أولوياته مع "البلوز"، وأضاف أن ساري سيعمل بشدة على إقناع متوسط الميدان المتميز بمواصلة حمل قميص تشيلسي في الموسم القادم.

من جانب أخر، ذكر موقع "ديلي ستار" أن فشل تشيلسي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قد يدفع عددا من لاعبي الفريق اللندني إلى مغادرة الفريق، وأضاف الموقع البريطاني أن رادار كلا من برشلونة وريال مدريد يرصد حارس "البلوز" كورتوا ونجم الفريق إدين هازارد.

يُشار إلى أن نغولو كانتي (27 عاما)، انتقل إلى تشيلسي سنة 2016 قادما من فريق ليستر سيتي، الذي حقق معه "معجزة" كروية تتمثل بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تبلغ قيمة الدولي الفرنسي المالية حوالي 80 مليون يورو، وفق ما ذكر موقع "ترانسفير ماركت"، المُتخصص في شؤون اللاعبين.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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