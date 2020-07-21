أطلق النار على الشرطة .. مسلح يحتجز نحو 20 رهينة في أوكرانيا

احتجز رجل مسلح ركاب حافلة رهائن في مدينة لوتسك في غرب أوكرانيا اليوم الثلاثاء (21 يوليو/ تموز 2020)، وفق ما أكدته الشرطة الأوكرانية، متابعة أنه يحمل متفجرات وأسلحة، وأن عمره 44 عاما، ويدعى ماكسيم كريفوش ومولود في روسيا. ويوجد في الحافلة ما بين 10 وحتى 20 شخصا من الركاب.

وأشارت الشرطة الوطنية الأوكرانية في بيان إلى أن "طلقتين ناريتين أطلقتا باتجاه قوات حفظ الأمن" وأن "المهاجم أطلق قنبلة من الحافلة لم تنفجر لحسن الحظ"، بينما أعلنت النيابة العامة الأوكرانية أن الرجل أخفى أيضاً "في مكان آخر عبوة ناسفة قابلة للتفجير عن بعد".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه على فيسبوك "سُمعت أعيرة نارية ولحقت أضرار بالحافلة". ونقل المكتب الصحفي لزيلينسكي عنه قوله "نحن نسيطر بشكل كامل على الوضع. نعرف كل التفاصيل. وأتحدث مع المختصين في لوتسك. المختصون يبذلون ما في وسعهم لإطلاق سراح الرهائن".

وبدت شوارع لوتسك خالية يطوقها رجال بالزي العسكري وسيارات شرطة وناقلة جنود، كما أغلقت الشرطة منطقة وسط المدينة. وقال أنتون غراشينكو نائب وزير الداخلية إن كريفوش أُدين مرتين وأمضى عشر سنوات في السجن، بتهم "قطع الطرق" و"الاحتيال" وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية حافلة صغيرة متوقفة واثنتين من نوافذها متضررتين فيما ستائر الركاب مغلقة.

وقال غيراشتشنكو لوكالة فرانس برس "نحن نفاوض، ونأمل في حل الأمور عبر المفاوضات" مشيرا إلى "الحالة الذهنية المعقدة" لمحتجز الرهائن. كما أكدت الشرطة الأوكرانية الوطنية تلقيها معلومات تفيد بخضوع المختطف لـ"علاج نفسي".

مدينة لوتسك في غرب أوكرانيا غداة عملية الاختطاف

وورد في منشورات نشرت عبر حسابات باسم "مكسيم بلوخوي" على مواقع التواصل الاجتماعي أن محتجز الرهائن مسلح لا سيما بمتفجرات، ويدعي أنه "مناهض للنظام". وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية لفرانس برس إن تلك الحسابات تعود بدون شك إلى المهاجم. وألغي حساب تويتر الخاص به في وقت لاحق.

وتواجه أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، آفة انتشار الأسلحة التي تمت حيازتها بشكل غير قانوني، وهي مشكلة ازدادت سوءاً منذ بدء الحرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد عام 2014. وسبق أن حررت الشرطة 11 رهينة عام 2017 احتجزهم مسلح في مكتب بريد في مدينة خاركيف، فضلاً عن واقعة أخرى عام 2014.

إ.ع/ص.ش (أ ف ب، رويترز)