أطفال وراء القضبان – سياسة إسرائيل المتشددة

وفي الوقت الذي يُحاكم فيه أحداث إسرائيليون أمام محاكم مدنية بسبب جرائم مماثلة يُحاكم الأطفال والشباب الفلسطينيون أمام محاكم عسكرية. وهذا ما يعد معاملة غير متكافئة كما أن العقوبات في حق الأطفال الفلسطينيين تكون أعلى. وفي هذا الصدد كان تقرير لمنظمة اليونيسيف من عام 2013 قد اتهم دولة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

حكم على الشبان الفلسطينيين آدم وعلي ومحمد وأنس بالسجن لعدة سنوات. أبدى الشبان الأربعة استعدادهم لرؤية شرائط الفيديو المسجلة لتحقيقات الشرطة العسكرية الإسرائيلية كي يسردوا الأحداث كما عايشوها.

قصصهم هي قصص آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة. وهي جزء من تاريخ دولة إسرائيل التي تساهم منذ عقود في تفاقم أوضاع الناس في الأراضي المحتلة من خلال سياسة استيطانية تنتهك القانون الدولي.

ونسمع في الفيلم أيضاً ممثلين عن الجانب الإسرائيلي يعبرون عن آرائهم، ومن بينهم جندي ساهم في عمليات اعتقال عديدة، ومدعٍ عام عسكري سابق. وتسلط مداخلاتهم الضوء على الممارسة الحالية التي يتجاوز تأثيرها مصيرَ الشبان الفلسطينيين الأربعة.

مواعيد البث

DW عربية

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