 أطفال وراء القضبان – سياسة إسرائيل المتشددة | تقارير جديدة | DW | 13.09.2023

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تقارير جديدة

أطفال وراء القضبان – سياسة إسرائيل المتشددة

في كل عام يعتقل الجيش الإسرائيلي أكثر من 700 طفل وشاب فلسطيني ويسجن بعضهم لسنوات، وغالبا ما يكون سبب الاعتقال رشق جنود الاحتلال الإسرائيليين بالحجارة.

Doku Kinder hinter Gittern - Israels harte Linie

وفي الوقت الذي يُحاكم فيه أحداث إسرائيليون أمام محاكم مدنية بسبب جرائم مماثلة يُحاكم الأطفال والشباب الفلسطينيون أمام محاكم عسكرية. وهذا ما يعد معاملة غير متكافئة كما أن العقوبات في حق الأطفال الفلسطينيين تكون أعلى. وفي هذا الصدد كان تقرير لمنظمة اليونيسيف من عام 2013 قد اتهم دولة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

Doku Kinder hinter Gittern - Israels harte Linie

 

حكم على الشبان الفلسطينيين آدم وعلي ومحمد وأنس بالسجن لعدة سنوات. أبدى الشبان الأربعة  استعدادهم لرؤية شرائط الفيديو المسجلة لتحقيقات الشرطة العسكرية الإسرائيلية كي يسردوا الأحداث كما عايشوها.

 

Doku Kinder hinter Gittern - Israels harte Linie

 

قصصهم هي قصص آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة. وهي جزء من تاريخ دولة إسرائيل التي تساهم منذ عقود في تفاقم أوضاع الناس في الأراضي المحتلة من خلال سياسة استيطانية تنتهك القانون الدولي.

ونسمع في الفيلم أيضاً ممثلين عن الجانب الإسرائيلي يعبرون عن آرائهم، ومن بينهم جندي ساهم في عمليات اعتقال عديدة، ومدعٍ عام عسكري سابق. وتسلط مداخلاتهم الضوء على الممارسة الحالية التي يتجاوز تأثيرها مصيرَ الشبان الفلسطينيين الأربعة.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 02 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 02 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 02 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 03 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 04 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 01:00 UTC
الخميس 05 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 11:00 UTC
الخميس 05 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 15:00 UTC
السبت 07 أكتوبر/تشرين الأول 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

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