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أطفال مصابون بصدمات نفسية بسبب الحرب الأوكرانية

ماذا يعني أن يشهد المرء حربًا في طفولته؟ الحرب في أوكرانيا أثرت على الجميع بشدة، ولكن الأطفال كانوا الأكثر تأثرًا. التقينا بمتقاعد في 94 من عمره نجا من الحرب العالمية الثانية، وأمًا وطفلها فرّا من الحرب في أوكرانيا.