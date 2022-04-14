أطفال مصابون بصدمات نفسية بسبب الحرب الأوكرانية

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ماذا يعني أن يشهد المرء حربًا في طفولته؟ الحرب في أوكرانيا أثرت على الجميع بشدة، ولكن الأطفال كانوا الأكثر تأثرًا. التقينا بمتقاعد في 94 من عمره نجا من الحرب العالمية الثانية، وأمًا وطفلها فرّا من الحرب في أوكرانيا.
تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا لن تنحصر حتما على أطراف الصراع، وإنما تمتد إلى أوروبا وخاصة إلى ألمانيا على مستويات عدة..تضخم يصل إلى مستويات قياسية وأعداد اللاجين في ازدياد.
بعد مذبحة بوتشا، يحاول الناجون العودة إلى الحياة. لكن هناك صعوبة في ذلك، إذ إن أجزاء كبيرة من المدينة مغلقة والموت يتربص في كل مكان. مراسل DW زار المدينة لينقل معاناة السكان.
غزو روسيا لأوكرانيا أثار المخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، سيما بعد تلويح الرئيس الروسي بوتين بالأسلحة النووية. فما مدى مخاطر نشوب هكذا حرب وهل هذه المخاوف مبررة أم مبالغ فيها؟ DW سألت خبراء ومؤرخين عن آرائهم حول ذلك.
حرب بمشاركة أجانب، يوصفون مرة بالـ"مرتزقة" وأخرى بالـ"متطوعين من أجل الحرية"، بحسب طرفي الحرب روسيا وأوكرانيا. حيدر، عراقي سجل اسمه في قائمة "التطوع" للقتال وينتظر اتصالا هاتفيا قد لا يأتي، ولسوق الحرب أسعارها وتبعاتها.
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