أطفال اليمن في مخيمات النازحين بدون مياه

الألغام الفردية.. شبح يتربص بحياة اليمنيين وينتزع منهم أطرافهم

في ظل الحرب المستمرة في اليمن يطارد شبح الألغام الناس حتى قرب بيوتهم، حيث تحولت مساحات واسعة من البلاد إلى حقول ألغام فتكت بالآلاف أو بترت أطرافهم. والمشكلة لم تنته عند هذا الحد، بل ستبقى تهدد حياة الناس لسنوات طويلة.