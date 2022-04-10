أطفال اليمن في مخيمات النازحين بدون مياه

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في اليمن يواجه النازحون في مخيمات التابعة لمحافظة حجة خطر العطش، حيث يضطرون للمشي سيرا على الأقدام لمسافات
طويلة للحصول على بعض اللترات القليلة من الماء. المنظمات الدولية لم تعد قادرة إحتواء هذه الأزمة في المخيمات.
لا يتم الحديث عن قضية النزوح الداخلي في اليمن بما يتناسب مع حجم الكارثة؛ فهناك أسر نزحت حتى خمس مرات وسط التصعيد بين حكومة "الشرعية" وجماعة "الحوثي". DW عربية تسلط الضوء على معاناة النازحين بمأرب ومصاعب أعمال الإغاثة.
مازالت تفاصيل حادثة حريق مركز احتجاز مهاجرين أفارقة في صنعاء تتكشف تباعا، وتقدير عدد الضحايا يتراوح بين العشرات والمئات، الحادثة التي كشفت عن مأساة أخرى للمهاجرين الأفارقة، قوبلت باستنكار كبير ومطالب بالتحقيق والمحاسبة.
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