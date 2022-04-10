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أطفال اليمن في مخيمات النازحين بدون مياه

في اليمن يواجه النازحون في مخيمات التابعة لمحافظة حجة خطر العطش، حيث يضطرون للمشي سيرا على الأقدام لمسافات طويلة للحصول على بعض اللترات القليلة من الماء. المنظمات الدولية لم تعد قادرة إحتواء هذه الأزمة في المخيمات.