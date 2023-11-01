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أطفال العراق المنسيّون ـ جامعو الخردة في الموصل

٢ نوفمبر ٢٠٢٣

لا تزال مدينة الموصل العراقية تعاني من عواقب احتلال داعش والحرب. المباني المدمّرة تفرض حضورها على المشهد في أحياء كثيرة من المدينة، حيث يبحث أطفال وفتيان عن بلاستيك ومعادن قابلة لإعادة التدوير لأجل بيعها.

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يرافق هذا الفيلم رزان وحميد وماهر، وهم ثلاثة فتيان من حي الهرمات السكني في الموصل، الذي كان معروفًا بصلات ساكنين كثر فيه بتنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على الموصل بين شهري يونيو 2014 ويوليو 2017، قبل أن تطرده منها قوات الجيش العراقي بمساعدة قوات البيشمركة الكردية والقوات الجوية الأمريكية وقوى أخرى. والدا حميد وماهر كانا منخرطين في صفوف تنظيم داعش ـ أحدهما مات والآخر في السجن. اما رزان الذي تعرّض والده للإيذاء من قِبَل تنظيم داعش، فيعتني بحميد وماهر، وهم يبحثون معا عن خردة في أنقاض الموصل يوميا، رغم أن العمل شاق وخطير، إذ لا تزال هناك ألغام كثيرة غير منفجرة بين ركام المنازل، حيث يتعيّن على الفتيان الثلاثة كسب بعض المال لأجل مساعدة عوائلهم، فهم لا يتلقّون مساعدة من الدولة العراقية ولا من منظّمات الغوث الدولية، وينتمون لفئة المهمشين في المجتمع. لكنّ الفتيان الثلاثة فخورون بأنفسهم.

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