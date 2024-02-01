أطفال أوكرانيون - في قبضة روسيا

كان يفترض أن يسافروا لقضاء عطلة مدرسية، لكنهم اختطفوا إلى روسيا. منذ اندلاع حرب بوتين، اختطفت روسيا عشرات آلاف الأطفال الأوكرانيين، كثيرون منهم لم يعودوا إلى اليوم.

اكتشف العالم حجم عمليات الخطف عندما نجح الجيش الأوكراني في تحرير أولى المناطق التي احتلتها القوات الروسية. وتبين أن الأطفال الأوكرانيين الذين اختفوا هناك قد وقعوا ضحية عمليات وحشية من تدبير الكرملين. بشكل منهجي كان الروس يقومون بتفتيش دور الأيتام وأقسام الولادة ومستشفيات الأطفال، وإرسال الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا. كما طالب الاحتلال الروسي من العائلات الأوكرانية تسجيل أطفالهم في مخيمات عطل روسية.

بمجرد أن يتم إخراجهم من البلاد، يجد الأطفال أنفسهم، وفقًا لمنظمات الإغاثة، في بيئة غريبة تختلف كليًا عن اللغة والثقافة والتقاليد والديانة الأوكرانية. ويتم إيواؤهم في دور أيتام أو في مستشفيات أو لدى أسر حاضنة، كما يتم تبنيهم قسرًا ويحصلون بعد فترة وجيزة على الجنسية الروسية.

في الأثناء أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحق المفوضة الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا وبحق الرئيس بوتين بتهمة ترحيل الأطفال بشكل غير قانوني إلى خارج أوكرانيا ونقل الأشخاص بطرق غير قانونية من أوكرانيا إلى روسيا.

من كييف إلى خيرسون مرورًا بأوديسا ووصولاً إلى روسيا، يتناول هذا الفيلم ما يسمى "ترويس" الشباب الأوكراني. ويعرض الفيلم شهادات لعائلات على جرائم الحرب هذه، ولأطفال ولناشطين وسياسيين وموظفين في مصالح الخدمة الاجتماعية الأوكرانية.