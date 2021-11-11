 أطفال أزمة المناخ: أربع فتيات، ثلاث قارات، ومهمة واحدة | تقارير جديدة | DW | 12.10.2021

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تقارير جديدة

أطفال أزمة المناخ: أربع فتيات، ثلاث قارات، ومهمة واحدة

أربع فتيات لديهن مهمة واحدة هي مكافحة الكوارث البيئية العالمية في عصرنا. وهنا تُحْكَى من منظورهن قصة ندرة المياه وحرق الفحم وتلوث الهواء وانتشار القمامة البلاستيكية على كوكبنا.

DW-Dokumentation Kinder in der Klimakrise

DW-Dokumentation Kinder in der Klimakrise

يرافق الفيلم الوثائقي أربع فتيات من الهند واستراليا وإندونيسيا والسنغال، تتراوح أعمارهنّ بين 11 و 14 عاماً، خلال كفاحهنّ الشخصي ضد الكوارث البيئية العالمية. تتحدث الفتيات عن تجاربهنّ الشخصية مع ندرة المياه وحرق الفحم وتلوث الهواء والقمامة البلاستيكية. جميعهنّ يتأثرن بشكل مباشر بعواقب استغلال البيئة وتدميرها، بل إن هناك تهديد وجوديّ واقع عليهنّ من جرّاء تلك الكوارث. ففي الوقت الذي تبدو فيه حلول المشكلات البيئية غالباً على أنها معقدة للغاية وغير مجدية، يتفانى هؤلاء الأطفال في الدفاع عن حقّهم في مستقبل يستحق العيش فيه.

DW-Dokumentation Kinder in der Klimakrise


في السنغال تقضي "فاتو" البالغة من العمر 14 عاماً ساعات في جلب الماء. لذلك ليس لديها وقت لمراجعة دروس المدرسة. إنّ عدم الحصول على المياه يؤثر على كل مجالات الحياة بالنسبة لأكثر من ملياريّ شخص متضرر حول العالم.
 

DW-Dokumentation Kinder in der Klimakrise



وفي إقليم البنجاب بالهند تواجه "غاغان" البالغة من العمر 12 عاماً الآثار القاتلة للزراعة الصناعية، حيث يؤدّي حرق مخلفات الحصاد في الحقول إلى تلويث هائل للهواء، كما أنّ استخدام الأسمدة الكيماوية يدمّر التربة.

 

DW-Dokumentation Kinder in der Klimakrise



في استراليا تعتبر "سابيا" البالغة من العمر 11 عاماً شاهدة على تدمير أكبر الشعاب المرجانية في العالم، أو ما يُعْرَف بـ"الحاجز المرجاني العظيم"، الذي فقد بالفعل أكثر من نصف شعبه المرجانية إلى الأبد. ترى "سابيا" أنّ هناك علاقة بين هذه الكارثة وصناعة الفحم. فاستراليا هي ثاني أكبر مُصَدِّر لهذا الوقود الأكثر ضرراً.
 

DW-Dokumentation Kinder in der Klimakrise


وفي إندونيسيا تعيش "نينا" البالغة من العمر 12 عاماً في منطقة محاطة بجبال مليئة بالنفايات البلاستيكية. ليس بلدها وحده، بل إنّ منطقة جنوب شرق آسيا بأكملها أصبحت مَكَبَّاً لنفايات الدول الصناعية الغربية.


مقاومة الفتيات الأربع تحتاج إلى النَّفَس الطويل. كما أنّ حيويتهنّ وقدرتهن على الفعل تُعتبر مصدر إلهام لجميع المشاهدين بغض النظر عن أعمارهم.
 

مواعيد البث
الجزء الأول

DW  عربية

الأربعاء 03 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 18:15 UTC
الأربعاء 03 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 22:15 UTC
الخميس 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 01:15 UTC
الخميس 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 03:00 UTC
الخميس 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 05:15 UTC
الخميس 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 09:15 UTC
السبت 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 06:15 UTC
السبت 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 10:15 UTC
السبت 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 15:15 UTC
السبت 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 23:15 UTC
الأحد 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 13:15 UTC
 

الجزء الثاني

DW  عربية

الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 18:15 UTC
الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 22:15 UTC
الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 01:15 UTC
الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 03:00 UTC
الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 05:15 UTC
الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 09:15 UTC
السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 06:15 UTC
السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 10:15 UTC
السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 15:15 UTC
السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 23:15 UTC
الأحد 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 13:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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الفيلم الدعائي للريبورتاج: أطفال أزمة المناخ: أربع فتيات  

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