وفق "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، تعد اليابان الدولة ذات أعلى متوسط ​​عمر متوقع في العالم. تظهر أحدث البيانات من عام 2020 متوسط ​​87.7 سنة للنساء و81.6 سنة للرجال، حسب موقع Das Wetter.com الناطق باللغة الألمانية.

والعوامل التي تساهم في ذلك هي: عادات النظافة، الراحة النفسية والعقلية، والرياضة، وبالطبع الجينات. لكن كل ما سبق ذكره ليس مهماً كأهمية النظام الغذائي. طول عمر اليابانيين يرجع إلى حد كبير إلى اتباع نظام غذائي غني بالأسماك والأعشاب البحرية والخضروات والبقوليات، مما يجعل اليابانيين أكثر صحة.

يستهلك اليابانيون كمية قليلة جداً من اللحوم الحمراء ويركزون أكثر في غذائهم على الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى.

ستة أغذية محظورة

ويوصي خبراء التغذية اليابانيون بتناول الأطعمة التي لها خصائص طبية وتعزز طول العمر. من ناحية أخرى، هناك أطعمة ضارة بالصحة ولا تزيد من طول العمر؛ على العكس من ذلك، فهي تقلل من متوسط ​​العمر المتوقع، ولهذا السبب يحظر خبراء التغذية في اليابان استهلاكها.

النقانق

النقانق من أكبر شرور النظام الغذائي الحديث. فالسجق هو لحم معالج يحتوي على نسبة عالية من الملح ويحتوي على الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي. كما أنه يحتوي على النتريت والنترات، وهي مركبات كيميائية يمكن أن تسبب بعض أنواع السرطان.

الهمبرغر

البرغر غني بالملح والدهون المتحولة والدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار LDL في الدم.

كمية الدهون المتحولة التي تحتويها النقانق (السجق) كبيرة جداً لدرجة أن أجسامنا قد تستغرق ما يصل إلى 50 يوماً لمعالجتها، وهي هذا النوع من الدهون هو الأكثر ارتباطاً بمشاكل القلب والسمنة والسرطان والسكري.

أطفال اليابان الأصحاء

المشروبات الغازية المحلاة

الاستهلاك اليومي للمشروبات الغازيةالسكرية بمعدل جرعة واحدة إلى جرعتين في اليوم يزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والسمنة وارتفاع ضغط الدم وتسوس الأسنان والتهاب المعدة وحتى السرطان. كما أن المشروبات الغازية التي تحتوي على مواد تحلية صناعية يمكن أن تؤثر على التركيز وتؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي.

حبوب الإفطار المخلوطة الحليب

هذه الحبوب المُنتجة صناعياً تحتوي على نسبة عالية من السكر وقليل من الألياف، ويمكن أن يؤدي هذا السكر الزائد إلى مشاكل في ضغط الدم، وزيادة الوزن، وزيادة الالتهابات وخطر الإصابة بمرض السكري. لذا تجنب تناولها على الإفطار، مهما كانت سهلة التحضير ولذيذة واستعض عنها بتناول الجبن الأبيض والفواكه والزبادي ودقيق الشوفان.

جبن القريش (الكريمي)

على الرغم من أن منتجات الألبان مصدر جيد للكالسيوم والبروتين، إلا أنها لا تحتوي كلها على نفس القدر من الفوائد لجسمك. توفر معظم أنواع جبن القريش أو الجبن الكريمي حوالي خمسة غرامات فقط من البروتين وهي غنية بالسعرات الحرارية. و28 غراماً فقط من الجبن الكريمي يمكن أن تحتوي على 27 مليغرام من الكوليسترول.

الحلويات

لا يتعين عليك الابتعاد عن جميع أنواع الحلويات. الشوكولاتة الداكنة، على سبيل المثال، غنية بمضادات الأكسدة المقاومة للأمراض. لكن العديد من الحلوى التي يدخل السكر ونشا الذرة في تحضيرها يمكن أن تكون ضارة لقلبك وعقلك، والعهدة دائماً على موقع Das Wetter.com الناطق باللغة الألمانية.

هذا الموضوع يحتوي على نصائح طبية وصحية مبنية على دراسات وأخبار طبية لكنه لا يشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن استشارة الطبيب ونتمنى السلامة للجميع!

خ.س