 أطعمة نحب تناولها.. قد تختفي من حياتنا في المستقبل! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 06.10.2021

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صحة

أطعمة نحب تناولها.. قد تختفي من حياتنا في المستقبل!

هل يمكنك تخيل حياتك من دون شكولاتة، أو قهوة أو شاي أو الأرز الشهي؟. هذه ليست فرضية فحسب، بل قد تتحول إلى واقع جراء المخاطر المحدقة بالمزروعات التي يتغذى منها البشر. مما دفع الخبراء إلى السعي لإيجاد حلول لهذه الأزمة.

طبق برياني

الأرز من الحبوب الأكثر استخداماً في العالم ويدخل في تحضير وصفات مختلفة مثل طبق البرياني

لا يدرك كثيرون أن الكلام عن "الأنواع المهددة بالانقراض" لا يقتصر على الدببة القطبية أو الباندا أو الأفيال، بل كذلك النباتات، ومنها تلك التي يأكلها الناس. وعبر العالم في "كيو رويال بوتانيك غاردنز"، آرون ديفيس، عن أسفه لكون "(وجود) بعض الأشياء يُعتبَر أمراً مسلَماً به"، مع أن نباتات مثل البنّ والكاكاو والبطاطا والشاي والموز والحبوب، والكثير من الأنواع القابلة للزراعة، وبعضها ضروري لغذاء مليارات البشر، تعاني آثار ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والأمطار الكثيفة، والأمراض الجديدة أو الآفات الحشرية.

مختارات

الولايات المتحدة تعلن عن انقراض 23 نوعاً، بما في ذلك نقار الخشب ذو المنقار العاجي. وقد كانت هذه الخطوة النادرة علامة تدل على أن العلماء قد فقدوا كل أمل في إنعاش طيور وأسماك أو العثور عليها من جديد.

تدعم الدول العربية بشكل عشوائي أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بعشرات المليارات سنويا. غير أن هذا الدعم لا يسبب العجز في الموازنة وحسب، بل يقوض كذلك الإنتاج الزراعي والصناعي في عدد كبير من القطاعات الحيوية.

فقد سبق وأن نبهت دراسة، نُشرت في مايو /أيار الماضي إلى أن منشأ نحو ثلث الإنتاج الزراعي، قد يصبح بفعل الاحترار المناخي، خارج المناطق المناخية الملائمة لزراعته. فارتفاع مستوى سطح البحر، يهدد حقول الأرز. إذ يؤدي إلى زيادة الملوحة في مناطق الدلتا.

توقع المركز الدولي للبطاطا، انخفاض المحاصيل بنسبة 32 في المئة بحلول سنة 2060. أما البن والكاكاو، فحذرت دراسات عدة من انحسار كبير لمساحة الأراضي الملائمة لزراعتهما بحلول عام 2050، قد يصل إلى 50 في المئة في ما يتعلق بالبن.

شكّل تدجين الأنواع النباتية، أهمّ أسباب هذا الواقع، وقد تدفع البشرية من الآن فصاعداً ثمناً باهظاً للجوئها إليه. فمنذ أكثر من عشرة آلاف عام، تستخدم البشرية تقنيات الزراعة الانتقائية لتكييف أنواع النباتات للاستخدام الزراعي في بيئة معينة، وهي بيئة تتغير اليوم بوتيرة سريعة. وقال بنجامين كيليان من مؤسسة "كروب تراست" الدولية " اختيار+الأفضل+، يؤدي إلى فقدان جينات معينة. لقد خسرنا تنوعاً جينياً"، لذا فإن "قدرة هذه المحاصيل على التكيف مجدداً مع تغير المناخ أو الصعوبات الأخرى محدودة". ويستلزم الاحترار "استخدام كل التنوع البيولوجي الممكن للحدّ من المخاطر وتوفير خيارات مختلفة"، على ما أوضحت الخبيرة في المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، مارليني راميريز.

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شح الغذاء - مزارع عالية التقنية للمستقبل

بنك البذور القديمة

لكنّ العقبة الأولى، تتمثل في أن استخدام الخصائص الجينية القديمة، كمقاومة الملوحة أو الحرارة، يتطلب توافر أنواع برية. بين عامي 2013 و2018، جمعت مؤسسة "كروب تراست"، أكثر من 4600 عينة من 371 من النسخ البرية لـ28من المزروعات، ذات الأولوية (كالقمح والأرز والبطاطا الحلوة والموز والتفاح...). ووجد آرون ديفيس وزملاؤه، نوعاً برياً من البن في سيراليون أفضل من روبوستا وأكثر مقاومة للاحترار من أرابيكا. لكنه قال "لو ذهبنا إلى هناك بعد عشر سنوات، لكان من المحتمل أن يكون قد انقرض". وأضاف "من بين 124 نوعاً معروفاً من البن، ثمة 60 في المئة مهددة بالانقراض" وأشجار البن ليست وحدها المعنية.

فعلى سبيل المثال، ثمة 70 من النبتات البرية لمحاصيل رئيسية (كالأفوكادو والذرة والكوسا والبطاطا) مهددة بالانقراض في أربعة من بلدان أميركا الوسطى التي تعتبر مهداً للكثير من الزراعات، وفقاً لدراسة حديثة. 

لذلك يعرب المتخصصون عن قلقهم، من ألا يحصل جمع الأنواع البرية بعد فوات الأوان، إذ أنها هي نفسها مهددة بالانقراض. كذلك لا يعني جمعها أن السباق مع الوقت انتهى. فالنباتات البرية ليست بالضرورة مناسبة للزراعة على نطاق واسع. لذلك ينبغي التوصل إلى إنشاء أصناف جديدة قبل أن يشكل الانخفاض المتوقع في إنتاج الأصناف الحالية، خطراً على الأمن الغذائي العالمي. وحذر بنجامين كيليان، من أن إنشاء نوع جديد "قد يستغرق عشر سنوات أو 15 أو20" وحتى مائة عام لتفاحة، مشدداً على أن هذه البحوث تستخدم تقنيات تقليدية، بدون كائنات معدلة وراثياً.

فهل بات على الجميع من الآن فصاعداً التعود على الاستغناء عن القهوة أو الشوكولا، وهل ستصبح بعض المواد الغذائية بالتالي حكراً على قلة؟ لم يستبعد بعض الخبراء ذلك. وإذا كان في استطاعة المستهلكين أن يتكيفوا، فإن ملايين المزارعين الذين يعتمدون على البن أو الكاكاو سيفقدون مصادر رزقهم.

إ.م/خ.س (أ ف ب)

  • Kohlrabi (picture-alliance/S. Persch)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    الكرنب السلقي

    ينتمي الكرنب أو اللفت الألماني إلى فصيلة الملفوف. يتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء ألمانيا. خفيف، هش وغض عند تناوله نيئاً، وطري عندما يُطهى على البخار ويُقدم في المرق أو في صلصة أو حساء أو طبق جانبي. وغالباً ما يطلق عليه اسم "كولرابي" باللغة الإنكليزية والألمانية.

  • Savoy cabbage (eyetronic/Fotolia)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    الملفوف سافوي

    من أنواع الخضروات الورقية، هش ويحتوي على الكثير من فيتامين (سي) وطعمه مميز. يطهى ملفوف سافوي كحساء ويخنة، أو على البخار كطبق جانبي. ما يسميه الألمان "Wirsing" يعتبر عنصراً أساسياً في أسواق المزارعين الألمان وفي السوبر ماركت إذ يزرع على مدار السنة.

  • Turnip greens (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    اللفت الأخضر

    اللفت الأخضر- باللغة الألمانية "Rübstiel". وهو شائع جداً في منطقة راينلاند غرب ألمانيا وكذلك في هولندا. تفرم جذوعها الرقيقة وتُطهى على البخار وتُمزج مع البطاطا أو تُضاف إلى الحساء. يمكن لعشاق اللفت الأخضر الحصول عليه في موسمين سنوياً - في الربيع والخريف.

  • Wild garlic (picture-alliance/dpa/blickwinkel/H. P. Schaub)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    الثوم البري

    من فصيلة الثوم "أليوم" – ويعرف باسم راسمون، الثوم البري، الثوم الخشبي، الكراث الدب، أو الثوم الدب – نبات قريب من البصل والثوم المعمر والثوم. ينمو في الغابة ويضفي مذاقاً رائعاً على الأطعمة. تنبعث منه رائحة الثوم كما أن مذاقه كالثوم أيضاً. يعرف بألمانيا باسم "بيرلاوخ" (Bärlauch)، حيث يحظى بشعبية كبيرة. يضاف غالباً إلى الحساء والسلطات والصلصات وبعض الأجبان.

  • Black salsify (picture-alliance/blickwinkel/R. Koenig)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    الهليون الأسود

    السلسفي أو الهليون الأسود عبارة عن جذر أبيض طويل نحيف مغطى بطبقة داكنة. يعرف بالألمانية بـ "شفارتس فورتسل" ما يعني"الجذر الأسود"، لذلك يُعرف باسم "هليون الرجل الفقير" أو "الهليون الشتوي" إذ أنه نبات شتوي نموذجي. يقدم مطهياً على البخار مع البطاطا المسلوقة والزبدة عندما لا يكون الهليون الأبيض الذي يفضله الألمان في موسمه.

  • Ham, asaparagus and potatoes (Imago/Strussfoto)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    الهليون الأبيض

    هذا النوع من الخضار الأبيض (في الصورة) هو في الواقع الهليون. في حين أن النوع الأخضر منه يحظى بشعبية واسعة في بلدان أخرى، بينما يفضل الألمان الهليون الأبيض وينتظرون وصوله بفارغ الصبر في الربيع. إذ يبحثون في أواخر أبريل/ نيسان عن سيقان من "الذهب الأبيض" الخاص بهم في المتاجر والأسواق المحلية.

  • Root vegetables (picture-alliance/dpa/M. Brichta)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    جذر البقدونس

    جذر البقدونس، الذي يتم الخلط بينه وبين الجزر الأبيض ببساطة، تجده في الصورة بين الخضروات بترتيب الثالث من اليسارإلى جانب الهليون الأسود. وهو من الخضروات الشتوية التي استخدمت في أوروبا لعدة قرون، في الحساء واليخنات وأطباق الخضروات المتنوعة. يقول الخبراء إنه كلما صغر حجم الجذر، كلما ازدادت طراوته. ويعتبر جذر البقدونس مصدراً غنياً لفيتامين سي أيضاً.

  • Bavarian Brotzeit (picture-alliance/chromorange/B. Jürgens)

    خضروات في أسواق ألمانيا قد لا تتعرف عليها!

    الفجل الأبيض

    في بافاريا قد تقدم قطع الفجل الأبيض كالمقبلات إلى جانب البيرة. والفجل الأبيض هو فجل حار غني جداً بفيتامين سي C ويؤكل نيئاً دائماً. داغمار برايتنباخ/ ريم ضوا.


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