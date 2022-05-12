أطعمة من أجل بشرة نضرة

السيلوليت ليست مشكلة صحية فقط.. الوقاية والعلاج؟

يعد "السيلوليت" من أكثر المشاكل التي تواجه النساء. ويعود ذلك إلى تجمع الدهون بشكل عشوائي تحت طبقات الجلد، ما يؤدي إلى ظهور تجاعيد. وبالرغم من كونها تبدو سطحية، إلا أنها قد تشير إلى مجموعة من المشاكل الصحية المحتملة.