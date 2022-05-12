أطعمة من أجل بشرة نضرة

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الأكل الجيد يمكن أن يجعل بشرتنا أكثر صحة ونضارة. مجلة الصحة تعرفكم على ثلاث من أفضل الأطعمة لصحة البشرة والجلد.
ظهور التجاعيد علامة يود الجميع تأجيلها، لذلك يسعى الكثيرون لتحقيقه عبر شراء أنواع الكريمات المختلفة، لكن ما لا يعرفه البعض أن الإكثار من بعض الأطعمة والمشروبات يتلف الخلايا سريعا ويؤدي لتعجيل ظهور علامات التقدم في العمر.
يعد "السيلوليت" من أكثر المشاكل التي تواجه النساء. ويعود ذلك إلى تجمع الدهون بشكل عشوائي تحت طبقات الجلد، ما يؤدي إلى ظهور تجاعيد. وبالرغم من كونها تبدو سطحية، إلا أنها قد تشير إلى مجموعة من المشاكل الصحية المحتملة.
للشمس فوائد صحية جمة، فهي تمد الجسم بفيتامبن دال، كما أن ضوء الشمس يجلب السعادة النفسية، وعلى العكس من ذلك يتسبب احتجاب الشمس بالكآبة والإحباط والخمول، لذا ينصح الخبراء بحمامات شمس لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة في اليوم.
هل يعالج معجون الأسنان التهابات البثور؟ وهل استعمال مرهم أوبلسم الشفاه يسبب الإدمان؟ أو هل يمنع طلاء الأظافر نمو وتنفس الأظافر؟ هذه بعض الأساطير الشائعة حول مستحضرات التجميل وطرق العناية، فتعرف على حقيقتها.
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