أطعمة لمكافحة التعب ومنح الطاقة وأخرى ذات تأثير عكسي

التعب اليومي والشعور بنقص الطاقة من التحديات، التي يواجهها ملايين الأشخاص حول العالم. قائمة بأفضل الأطعمة وأكثرها فعالية لمكافحة التعب. في المقابل، يُفضل الابتعاد عن مجموعة من الأطعمة، التي يمكن أن تؤدي إلى التعب.

مع ضغوطات الحياة المتزايدة وكثرة المهام اليومية، أصبح التعب اليومي شعورا يُلازم ملايين الناس حول العالم، حيث يجد الكثير من الناس صعوبة في إنهاء بعض المهام، لاسيما وأن طاقة الجسم تتناقص بشكل ملحوظ مع مرور ساعات اليوم.

وتُعد ممارسة الرياضية واتباع نظام غذائي صحي من الأمور المهمة لتجاوز الشعور بالتعب ونقص الطاقة. ويشير موقع "هايل براكسيس" الألماني، الذي يُعنى بالأخبار الطبية، إلى مجموعة من الخيارات لزيادة طاقة الجسم بشكل طبيعي للغاية.

أما عن هذه الخيارات، فهي أن وجبة الإفطار مثلا يحب أن تحتوي على البروتين والدهون الصحية والحبوب الكاملة، إذا تساعد وجبة الفطور المتوازنة على قضاء اليوم بشكل جيد، خاصة وأن التعب يبدأ في فترة ما بعد الظهيرة.

كما أن تناول وجبة متوازنة من الطعام يمد الجسم بالطاقة على مدى فترة زمنية أطول، إذ أن جسم الإنسان يحتاج إلى وقت أطول في عملية الهضم، حسب موقع "هايل براكسيس".

أصبح التعب اليومي شعورا يُلازم ملايين الناس حول العالم، صورة رمزية. صورة من: PantherMedia/Andriy Popov/IMAGO

وتقول بيث تشيروني أخصائية التغذية في مستشفى كليفلاند كلينيك الأمريكي:"إذا كنت قادرا على توزيع السعرات الحرارية على مدار اليوم، فإنه من غير المرجح أن تعاني من نقص الطاقة في وقت لاحق بعد الظهر". وأضافت بيث في تصريحات نقلها موقع "كليفلاند كلينيك" الأمريكي" أن "ما تأكله سيؤثر على مستوى طاقتك طوال اليوم".

وأوصت الخبيرة الأمريكية بمجموعة من الأطعمة من أجل عدم الشعور بالتعب. ومن بين هذه الأطعمة هناك منتجات الحبوب الكاملة: دقيق الشوفان، الأرز البني وخبز الحبوب الكاملة.

وبخصوص الخضراوات هناك البطاطا الحلوة، الذرة، القرنبيط والخضروات الورقية مثل السبانخ. أما الفواكه، فقد أوصت الخبيرة الأمريكية بالتفاح والتوت والموز. كما يُنصح أيضا بتناول البقوليات مثل الفول والعدس، حسب ما أورده موقع "هايل براكسيس".

أيضا، تشمل قائمة الأطعمة الفعالة لمواجهة التعب اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج وسمك السلمون والمكسرات مثل اللوز، والبيض والزبادي الطبيعي.

ابتعد عن هذه الأطعمة!

في المقابل، يُفضل الابتعاد عن مجموعة من الأطعمة، التي يمكن أن تؤدي إلى التعب، لاسيما تلك التي تحتوي على الكربوهيدارت. وتتسب تلك الأطعمة في ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما يؤدي إلى زيادة للطاقة في البداية، بيد أن الطاقة تنخفض بعد ذلك بشكل حاد، ما قد يؤدي للتعب.

متلازمة التعب المزمن To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ومن بين تلك الأطعمة هناك الخبز الأبيض، والمعكرونة، والأرز الأبيض والحلويات والكعك والمشروبات الغازية وغيرها.

وأوضحت بيث تشيروني أخصائية التغذية في مستشفى كليفلاند كلينيك الأمريكي أن العثور على طرق للبقاء نشيطا طوال يوم العمل قد يساعد أيضا.

وقالت في هذا الصدد:"تذكر أن تنهض وتتحرك وتخرج حتى لتستنشق بعض الهواء النقي إذا كانت لديك فرصة". وأضافت:"في بعض الأحيان، فإن قضاء بعض الوقت بعيدا عن شاشة الكمبيوتر قد يمنح دفعة من الطاقة بشكل طبيعي"، وفق ما أشار إليه موقع "كليفلاند كلينيك".

أسباب التعب اليومي

وأشار موقع "إنسباير" الألماني إلى مجموعة من الأسباب، التي يمكن أن تقف وراء الشعور بالتعب اليومي. ومن بين هذه الأسباب هناك: تناول وجبات طعام دسمة قبل النوم، عدم ممارسة الرياضة، الإفراط في شرب القهوة أو الحكول، استخدام أجهزة تحتوي على نسبة عالية من الضوء الأزرق قبل النوم (هاتف ذكي، كمبيوتر شخصي..)، ضوضاء الشوارع.

أيضا هناك النقص في بعض الفيتامينات مثل فيتامين "د" و "ب 12". اضطرابات النوم، الاكتئاب والتوتر، قصور الغذة الدرقية، بعض أمراض المناعة الذاتية وغيرها، حسب نفس المصدر.

م.ر