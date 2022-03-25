أطعمة لخفض ارتفاع ضغط الدم

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يقال إن أطعمة كالثوم والشمندر والبطيخ قادرة على خفض ضغط الدم، وهناك دراسات تدعم هذا القول. لكن ما هو المكون الموجود في هذه الأطعمة الذي يحدث هذا التأثير؟ وما هي الكمية التي ينبغي علينا أن نتناولها منها؟
استخدم الثوم في العديد من العلاجات منذ آلاف السنين، مثل الصداع ولدغ الحشرات، ومشاكل القلب. وعلى الرغم من أنه لا يخلو من الآثار الجانبية، إلا أن فوائده المتعددة ونكهته القوية قد عززت من شعبيته على مستوى العالم.
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