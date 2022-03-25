 أطعمة لخفض ارتفاع ضغط الدم | صحتك بين يديك | DW | 25.03.2022

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صحتك بين يديك

أطعمة لخفض ارتفاع ضغط الدم

يقال إن أطعمة كالثوم والشمندر والبطيخ قادرة على خفض ضغط الدم، وهناك دراسات تدعم هذا القول. لكن ما هو المكون الموجود في هذه الأطعمة الذي يحدث هذا التأثير؟ وما هي الكمية التي ينبغي علينا أن نتناولها منها؟

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