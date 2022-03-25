أطعمة لخفض ارتفاع ضغط الدم

الثوم - نكهة قوية.. وفوائد متعددة ومذهلة

استخدم الثوم في العديد من العلاجات منذ آلاف السنين، مثل الصداع ولدغ الحشرات، ومشاكل القلب. وعلى الرغم من أنه لا يخلو من الآثار الجانبية، إلا أن فوائده المتعددة ونكهته القوية قد عززت من شعبيته على مستوى العالم.