أطعمة قد تساعد التلاميذ على التركيز في المدرسة.. ما هي؟

تشير الدراسات إلى أن الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمواد المغذية مثل الموز، السبانخ، والتونا يمكن أن تُحسِّن تركيز الأطفال. ويُفضَل دائمًا تقديم الخبز أو المعكرونة من الحبوب الكاملة للأطفال لأنها تحتوي على مؤشر سكر أقل وتحفِز الطاقة لفترات أطول. إليك أهم الأطعمة المغذية للأطفال التي تساعدهم في زيادة التركيز في المدرسة:
البيض
يعتبر البيض من أكثر الأطعمة المغذية التي يمكن تقديمها للطفل. ولحسن الحظ، وصفات البيض غالبا ما تكون محببة من قبل الأطفال. إلى جانب ذلك، يعد البيض وجبة غنية بالعناصر الغذائية المهمة لنمو الدماغ والوظيفة الإدراكية، بما في ذلك الكولين وفيتامين ب 12 والبروتين والسيلينيوم.
الحمص
يعتبر الحمص من المصادر الغنية بالبروتين ويُمكن تحضير وصفات شهية منه يحبها الطفل . كما يُمكن تحضيره مسبقا لوجبات الغداء.
المأكولات البحرية
تعد المأكولات البحرية مثل التونا والسردين مصدرا ممتازا للعديد من العناصر الغذائية ذات الأهمية الخاصة لوظيفة الدماغ، بما في ذلك دهون أوميغا 3 واليود والزنك. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.
الفاصوليا البيضاء
تحتوي الفاصولياء على الحديد الذي يُحسِّن مستويات الطاقة ويُساعد الأطفال على التركيز.
المانغو المجفف
من الممكن أن يكون المانغو المجفف بديلا لذيذا وصحيا عن الحلويات، كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والألياف الغذائية.
الكفير
يُعتبر الكفير (Kefir) مشروبا مفيدا وغنيا بالكالسيوم ويساعد على دعم صحة العظام لدى الأطفال. كما يحتوي على نسبة أعلى من البروبيوتيك مقارنة بالزبادي. بحسب ما نشره موقع (ذا سن) البريطاني.
أطعمة أخرى مثل الأفوكادو والجريب فروت والبرتقال والكاكاو غنية بالفيتامينات والمعادن وتُساعد على تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال.
بشكل عام، إن توفير وجبات متوازنة ومغذية يُمكن أن يُحسِّن من مستويات تركيز الأطفال ويساهم في تحقيق النمو الطبيعي والتطور الصحي، كما يحسن تقديم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية من أداء الأطفال في المدرسة ومن شأنه تعزيز صحتهم العامة.
ر.ض/ أ.ح
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
رغم المستوى الاقتصادي العالي والرفاهية التي يتمتع بها سكان الدول الصناعية المتقدمة، إلا أن نسبة الفوارق في مستوى الحياة الاجتماعية بين السكان في ارتفاع مستمر. الأطفال يعانون أكثر من غيرهم من تأثير التباين هذا، حسب تقرير منظمة اليونيسيف.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
حلت تركيا وإسرائيل في الترتيب الأخير في قائمة اليونيسيف حول مستوى المساواة والرفاهية للأطفال في الدول الصناعية التي يصل عددها إلى 41 دولة. وكان التفاوت في معدل الدخل في إسرائيل مثلا 37 بالمائة وفي تركيا 29 بالمائة. ووصلت نسبة عدم المساواة في مجال التأمين الصحي في كلا البلدين إلى نحو 35 بالمائة.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
فرنسا احتلت المركز 28 فقط، متفوقة بمركز واحد فقط على بلجيكا ولوكسمبورغ. ويعاني الأطفال في فرنسا وخاصة في مجالي التعليم ونسبة السعادة، إذ كانت نسبة الفوارق بين الأطفال في التعليم 35 بالمائة وفي السعادة 28 بالمائة.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
الدولة الاسكندينافية الوحيدة التي احتلت مركزا متأخرا في القائمة هي السويد، إذ قبعت في المركز 24 من بين 41 بلدا صناعيا. فنسبة الفوارق وعدم المساواة بين الأطفال مرتفعة جدا في مجال التعليم، ووصلت إلى 29 بالمائة كما وصلت في مجال الخدمات الصحية إلى 22 بالمائة.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
ألمانيا وبريطانيا والمجر واليونان حلت جميعها في المركز الرابع عشر في القائمة، متفوقة بمركز واحد فقط عن الولايات المتحدة. ورغم الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين هذه الدول، إلا نسب الفوارق وعدم المساواة بين الأطفال جمعتها. وكانت النسبة الأسوأ للفوارق في ألمانيا وبريطانيا في مجال التعليم، أما في اليونان والمجر فكانت في مجال معدل الدخل.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
استونيا في المركز الثامن وسلوفينيا في التاسع ولاتفيا في العاشر. واشتركت هذه الدول في نسبة الفوارق الكبيرة بين أطفالها في المجال الاقتصادي وفي معدل الدخل، فيما كانت نسب المساواة بين الأطفال في مجال التعليم مرتفعة وجيدة جدا.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
النمسا، الدولة الثالثة بين الدول الصناعية الأفضل لعيش الأطفال فيها. ويعاني الأطفال في النمسا في مجال التعليم فقط من عدم المساواة، فيما يتساوى تقريبا جميع الأطفال في مجال الخدمات الصحية، ولا يعانون من أية فوارق في التأمين والعناية الصحية بغض النظر عن مستوى ذويهم الاجتماعي والاقتصادي.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
فنلندا والنرويج وسويسرا احتلت المركز الثاني. ما يجمع هذه الدول المستوى الاقتصادي الجيد ومعدل الدخل العالي والخدمات الصحية المتميزة، وكذلك ارتفاع الفوارق في مجال التعليم. إذ وصلت إلى 16 بالمائة في فنلندا و23 بالمائة في النرويج و20 بالمائة في سويسرا.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
وأخيرا جاءت الدنمارك كأفضل الدول في العالم لعيش الأطفال. ووصلت نسبة الفوارق وعدم المساواة بين الأطفال في هذا البلد إلى مستويات منخفضة جدا في جميع المجالات، إذ بلغت 4 بالمائة في معدل الدخل و8 بالمائة في التعليم و5 بالمائة في مجال الخدمات الصحية و3 بالمائة في معدل السعادة.
الكاتب: زمن البدري