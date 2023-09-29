أطعمة قد تساعد التلاميذ على التركيز في المدرسة.. ما هي؟

تشير الدراسات إلى أن الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمواد المغذية مثل الموز، السبانخ، والتونا يمكن أن تُحسِّن تركيز الأطفال. ويُفضَل دائمًا تقديم الخبز أو المعكرونة من الحبوب الكاملة للأطفال لأنها تحتوي على مؤشر سكر أقل وتحفِز الطاقة لفترات أطول. إليك أهم الأطعمة المغذية للأطفال التي تساعدهم في زيادة التركيز في المدرسة:

البيض

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة المغذية التي يمكن تقديمها للطفل. ولحسن الحظ، وصفات البيض غالبا ما تكون محببة من قبل الأطفال. إلى جانب ذلك، يعد البيض وجبة غنية بالعناصر الغذائية المهمة لنمو الدماغ والوظيفة الإدراكية، بما في ذلك الكولين وفيتامين ب 12 والبروتين والسيلينيوم.

الحمص

يعتبر الحمص من المصادر الغنية بالبروتين ويُمكن تحضير وصفات شهية منه يحبها الطفل . كما يُمكن تحضيره مسبقا لوجبات الغداء.

المأكولات البحرية

تعد المأكولات البحرية مثل التونا والسردين مصدرا ممتازا للعديد من العناصر الغذائية ذات الأهمية الخاصة لوظيفة الدماغ، بما في ذلك دهون أوميغا 3 واليود والزنك. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

الفاصوليا البيضاء

تحتوي الفاصولياء على الحديد الذي يُحسِّن مستويات الطاقة ويُساعد الأطفال على التركيز.

المانغو المجفف

من الممكن أن يكون المانغو المجفف بديلا لذيذا وصحيا عن الحلويات، كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والألياف الغذائية.

الكفير

يُعتبر الكفير (Kefir) مشروبا مفيدا وغنيا بالكالسيوم ويساعد على دعم صحة العظام لدى الأطفال. كما يحتوي على نسبة أعلى من البروبيوتيك مقارنة بالزبادي. بحسب ما نشره موقع (ذا سن) البريطاني.

أطعمة أخرى مثل الأفوكادو والجريب فروت والبرتقال والكاكاو غنية بالفيتامينات والمعادن وتُساعد على تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال.

بشكل عام، إن توفير وجبات متوازنة ومغذية يُمكن أن يُحسِّن من مستويات تركيز الأطفال ويساهم في تحقيق النمو الطبيعي والتطور الصحي، كما يحسن تقديم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الضرورية من أداء الأطفال في المدرسة ومن شأنه تعزيز صحتهم العامة.

ر.ض/ أ.ح