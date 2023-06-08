أطعمة فعالة للمساعدة في تقوية الأظافر الهشة

ليس سرا أن نمط الحياة والإجهاد والهرمونات كلها عوامل تؤثر على صحة الأظافر، والتي تعد مؤشرا على مدى صحة جسم الإنسان من عدمه. ويعاني البعض مما يطلق عليه بالأظافر الهشة، حيث تتقشر أو تنكسر وفي بعض المرات تنمو بشكل بطيء.

وتؤثر الأظافر الهشة على مظهر أصابع اليد وقد تتسب أحيانا في شعور الشخص بالانزعاج. ويشير موقع "تي أونلاين" الألماني أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها من أجل المساعدة في تقوية الأظافر الهشة.

ففي حال كان سبب الأظافر الهشة هو نقص الحديد، فإن الأطعمة الغنية بالفيتامين "D" تساعد في علاج نقص الحديد وبالتالي تقوية الأظافر الهشة. ومن بين هذه الأطعمة هناك اللحوم والبقوليات والمكسرات والشوفان.

أيضا، منتجات الألبان مفيدة جدا للتعامل مع الأظافر الهشة، لاسيما لو كان السبب في هشاشتها يعود إلى نقص الكالسيوم.

أما في حال كان سبب الأظافر الهشة هو نقص فيتامين "C" فإنه ينصح بتناول الأطعمة الغنية بهذه النوع من الفيتامين مثل الفاكهة (العنب الأسود والكيوي) والفلفل والحمضيات والبروكلي.

فيما لو كان نقص فيتامين "A"هو المسؤول عن الأظافر الهشة، فإنه يجب تناول أطعمة مثل الجزر ، البطاطا الحلوة، اليقطين، الفلفل الأحمر، اللفت، السبانخ والخس والمانغو.

كما يمكن تناول اللحوم والأسماك والبيض والحليب ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات، إذا ما كان سبب الأظافر الهشة هو فيتامين "B".

كيف يمكن الحفاظ على أظافر صحية وجميلة؟

البقع البيضاء على الأظافر

وإلى جانب اتباع نظام صحي يمد الجسم بكل ما يحتاجه للبقاء بصحة ومظهر جيد، يمكن أيضا اتباع بعض الطرق البسيطة والفعالة للحفاظ على أظافر صحية وجميلة في نفس الآن، حسب ما ذكره موقع "هاوت أغتس براكسيس" الألماني.

ومن بين هذه الطرق ارتداء القفازات عند القيام بعملية التنظيف وغسل الأطباق، أي عند لمس الماء أو المواد الكيميائية إذا لزم الأمر. ويفضل استخدام قفازات مقاومة للماء ولكن قابلة للتنفس، مما يساعد في تقليل تعرض الأظافر للماء، والحد من تليين الأظافر وجعلها أكثر عرضة للتلف.

كذلك، العناية بالأظافر من خلال استخدام زيت الأظافر أو كريم الأظافر بشكل منتظم. كما يمكن الاستعانة بكريم اليد أو زيت اللوز أو زيت الزيتون.

أيضا، أخذ قسط من الراحة من حين لآخر بترك الأظافر من دون طلاء، لأنه قبل كل عملية طلاء جديدة يتم استخدام مزيل طلاء الأظافر، مما يضع ضغطا كبيرا على الأظافر، وفق نفس المصدر.

ر.م/ أ.ح