أطعمة غنية بفيتامين ب 12 لتعزيز الصحة والطاقة

يعتبر فيتامين(ب 12 ) من أهم الفيتامينات لصحة الجسم إذ يلعب دوراً رئيسيا في مساعدة الخلايا على حماية الأعصاب، وتقوية جهاز المناعة في الجسم كما يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. ومن الممكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 الإرهاق والتعب والخمول، ونظراً لأن الجسم لا يمكنه تصنيعه بمفرده فمن المهم جداً معرفة مصادر هذا الفيتامين وتضمنيها لنظامك الغذائي للمحافظة على الصحة والطاقة والنشاط. بحسب ما نشره موقع (كليفلاند كلينيك) الأمريكي.

ومن أهم مصادر فيتامين (ب 12 ):

لحم البقر:

تحتوي شريحة لحم البقر على الكثير من فيتامين ب 12، حيث توفر شريحة لحم 190 غرام حوالي 11.2 ميكروغرام. كما يحتوي لحم البقر أيضا على عناصر غذائية أخرى ضرورية لصحة جيدة.

الحليب:

ليس الحليب فقط ما يوفر فيتامين ب 12، وأيضا منتجات الألبان الأخرى مثل الأجبان والزبادي. يحتوي كوب من الحليب كامل الدسم على 1.1 ميكروغرام من فيتامين ب 12. كما يحتوي الحليب ومشتقاته على الكالسيوم المهم للحفاظ على صحة العظام والأسنان.

البيض

يعتبر البيض أحد المصادر الرئيسية لفيتامين ب 12. إذ تحتوي بيضة واحدة على 1.4 ميكروغرام من فيتامين ب 12. لذا فإن تناول بيضتان فيالفطور يساعد في توفير الكمية اليومية اللازمة من فيتامين ب 12.

الأسماك

السمك مصدر غني بفيتامين ب 12، مثل التونة والسلمون والسردين وغيرها. غير أن سمك السلمون بشكل خاص يعتبر من أفضل مصادر فيتامين ب 12. فالأسماك الزيتية تحتوي أيضا على أحماض أوميغا 3 المفيدة لصحة الدماغ والقلب.

الأطعمة المدعمة

الأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12 ، مثل الحبوب والأطعمة القابلة للدهن وبدائل الحليب. يمكن أن تكون بدورها طريقة مفيدة بشكل خاص للنباتيين.

الخميرة الغذائية:

وهي منتج غذائي شائع يستخدم غالبا في الطبخ النباتي، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية. وغالبا ما يتم تدعيمها بفيتامين ب12. ويمكن استخدامها كمكثف في الحساء أو رشه على المعكرونة والسلطات والريزوتو أو حتى إضافته إلى العصائر. تحتوي حصة 5 غرام من الخميرة الغذائية المدعمة على 2.2 ميكروغرام من فيتامين ب 12 .

الكبدة والكلى

قد لا تناسب ذوق الجميع، لكن الكبد والكلى هما من أفضل مصادر فيتامين ب 12.إذ يحتوي 100 غرام فقط من كبد الضأن على 85.7 ميكروغرام من فيتامين ب 12. ووفقا لما نشره موقع (لايف ساينس) تجدر الإشارة إلى وجود تحذيرات من أنه لا يناسب الحوامل لما قد يتسببه من ضرر للجنين.

ريم ضوا