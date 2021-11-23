 أطعمة غنية بفيتامين ب 12 لتعزيز الصحة والطاقة | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 04.09.2022

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علوم وتكنولوجيا

أطعمة غنية بفيتامين ب 12 لتعزيز الصحة والطاقة

فيتامين ب 12 هو من أهم العناصر الغذائية التي تساعد على حماية الأعصاب وتعزز مناعة الجسم. ويؤدي نقص هذا الفيتامين الأساسي إلى مشاكل صحية متعددة وأيضا قد يتسبب بالتعب والخمول. تعرف على أهم المصادر الغذائية لفيتامين ب 12 :

Keto Diät Symbolbild Öle Fette

تعتبر اللحوم مثل لحم البقر والسمك من أهم مصادر فيتامين ب 12

يعتبر فيتامين(ب 12 ) من أهم الفيتامينات لصحة الجسم إذ يلعب دوراً رئيسيا في مساعدة الخلايا على حماية الأعصاب، وتقوية جهاز المناعة في الجسم كما يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. ومن الممكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 الإرهاق والتعب والخمول، ونظراً لأن الجسم لا يمكنه تصنيعه بمفرده فمن المهم جداً معرفة مصادر هذا الفيتامين وتضمنيها لنظامك الغذائي للمحافظة على الصحة والطاقة والنشاط. بحسب ما نشره موقع (كليفلاند كلينيك) الأمريكي.

مختارات

من الجيد تناول المكملات الغذائية التي تدعم الصحة وتحمي من بعض الأمراض وخصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا. وقد كشفت دراسة حديثة عن وجود مكمل غذائي هام يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالخرف. المزيد في هذا التقرير.

ومن أهم مصادر فيتامين (ب 12 ):

لحم البقر:

تحتوي شريحة لحم البقر على الكثير من فيتامين ب 12، حيث توفر شريحة لحم 190 غرام حوالي 11.2 ميكروغرام. كما يحتوي لحم البقر أيضا على عناصر غذائية أخرى ضرورية لصحة جيدة.

الحليب:

ليس الحليب فقط ما يوفر فيتامين ب 12، وأيضا منتجات الألبان الأخرى مثل الأجبان والزبادي. يحتوي كوب من الحليب كامل الدسم على 1.1 ميكروغرام من فيتامين ب 12. كما يحتوي الحليب ومشتقاته على الكالسيوم المهم للحفاظ على صحة العظام والأسنان.

البيض

 يعتبر البيض أحد المصادر الرئيسية لفيتامين ب 12. إذ تحتوي بيضة واحدة على 1.4 ميكروغرام من فيتامين ب 12. لذا فإن تناول بيضتان فيالفطور يساعد في توفير الكمية اليومية اللازمة من فيتامين ب 12.

الأسماك

السمك مصدر غني بفيتامين ب 12، مثل التونة والسلمون والسردين وغيرها. غير أن سمك السلمون بشكل خاص يعتبر من أفضل مصادر فيتامين ب 12. فالأسماك الزيتية تحتوي أيضا على أحماض أوميغا 3 المفيدة لصحة الدماغ والقلب.

الأطعمة المدعمة

الأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12 ، مثل الحبوب والأطعمة القابلة للدهن وبدائل الحليب. يمكن أن تكون بدورها طريقة مفيدة بشكل خاص للنباتيين.

الخميرة الغذائية:

وهي منتج غذائي شائع يستخدم غالبا في الطبخ النباتي، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية. وغالبا ما يتم تدعيمها بفيتامين ب12. ويمكن استخدامها كمكثف في الحساء أو رشه على المعكرونة والسلطات والريزوتو أو حتى إضافته إلى العصائر. تحتوي حصة 5 غرام من الخميرة الغذائية المدعمة على 2.2 ميكروغرام من فيتامين ب 12 .

 الكبدة والكلى

قد لا تناسب ذوق الجميع، لكن الكبد والكلى هما من أفضل مصادر فيتامين ب 12.إذ يحتوي 100 غرام فقط من كبد الضأن على 85.7 ميكروغرام من فيتامين ب 12. ووفقا لما نشره موقع (لايف ساينس) تجدر الإشارة إلى وجود تحذيرات من أنه لا يناسب الحوامل لما قد يتسببه من ضرر للجنين.

ريم ضوا

  • Möhrensaft

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    فيتامين "أ"

    ندين بقدرتنا على النظر في النهار والليل إلى عمل فيتامين إيه (A). كما يقي بشرة الجسم من خطر الأشعة فوق البنفسجية. ويسيطر على نمو العظام. ويحتاج الإنسان البالغ إلى 0.8 إلى 1 ميليغرام منه يوميا. يوجد الفيتامين في الجزر ولحم الدجاج وكبد العجل.

  • 24.09.2014 DW fit und gesund Erdnuss

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بيوتين

    فيتامين بيوتين مسؤول عن عمليات التمثيل الغذائي، وعن صحة الجلد والأظافر والشعر. يحتاج المرء منه بين 30 إلى 60 ميكروغرام يوميا. ونقصه يؤدي إلى تساقط الشعر والتهابات في الجلد ونقص الشهية، والشعور بالدوران وحتى علامات الاكتئاب. يوجد في صفار البيض والفول السوداني (الفستق) والجزر.

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 1

    مهم لصنع الطاقة ولعمل الجهاز العصبي وبناء الدم. ويحتاج الإنسان منه بين 0.6 إلى 1.4 ميليغرام يوميا. ونقصه يمكن أن يؤدي إلى نقص الدم وخلل في تبادل السكر في الدم، وارتباك في نقل الإشارات العصبية. يتواجد بكثرة في فول الصويا.

  • Global Ideas Kartoffel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 6

    يدعى أحيانا بيردوكسين ويلعب دورا مهما في بناء البروتينات وتبادل السكر في الدم. ونحتاج بين 1 إلى 1.5 ميليغرام منه يوميا كي نحافظ على صحتنا. ونقصه يؤدي لفقدان الشهية ونقص الدم والتهاب الجلد. يتواجد بكثرة في فول الصويا وسمك السردين والبطاطا.

  • Galerie - Kulinarische Spezialitäten

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 12

    أو (كوبالمين) مهم لبناء الدم ولانقسام الخلايا وللنظام العصبي. يحتاج الأطفال منه إلى حوالي 2 ميكروغرام والكبار إلى 3 ميكروغرام. متوفر في الجبنة عالية الدسم وسمك الرنجة.

  • Petersilie

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    سي

    الفيتامين الشهير "سي" يحمي الخلايا من الجسيمات الضارة، وهو مهم لالتقاط الحديد في الأمعاء. مسؤول عن تقوية العظام وبنائها وتبادل الكولسترول في الدم. نحتاج إلى 100 ميليغرام يوميا منه. نقصه يؤدي إلى سرعة الإصابة بالبرد والالتهابات ونزف في اللثة وسقوط الأسنان وضعف في تدفق الدم، والتهاب المفاصل وضعف العضلات. والبقدونس غني به.

  • Fischplatte mit Lachs und Aal

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    دي

    فيتامين مسؤول عن بناء العظام وقوتها وعن عمل العضلات والأعصاب. يُنتج فيتامين "دي" عن طريق أشعة الشمس الساقطة على الجلد. ونحتاج إلى 20 ميكروغرام منه يوميا. بيض الدجاج والسلمون وبعض الأسماك تحتوي على قدر كبير منه.

  • Olivenöl in einer Flasche, Oliven

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    "ي"

    مهم للنظام المناعي في الجسم. يتلقف الأجسام الضارة ويدمرها. كما أنه مهم في التمثيل الغذائي ولعمل النظام العصبي. نحتاج منه 12 ميليغرام يوميا. يحتوي زيت الزيتون على قدر كبير منه.

  • Nahrungsmittel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    كي

    في حال الإصابة بجروح أو إجراء عملية فإن عدم توقف نزف الدم يحدث غالبا بسبب نقص هذا الفيتامين. يوميا يحتاج الرجال منه إلى 80 ميكروغرام، والنساء إلى 65 ميكروغرام، والأطفال إلى 10 ميكروغرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم. يتوفر في السبانخ.

  • Hühner: Vom Ei zum Küken

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    حامض الفوليك

    فيتامين الجينات. يلعب دورا في بناء الحامض النووي DNA. بالإضافة إلى تكاثر الخلايا في الجسم وبناء النظام العصبي وبناء الدم. ونقصه خلال فترة الحمل يمكن أن يؤدي إلى عدم اكتمال النظام العصبي للجنين. عباد الشمس والبيض وكبد الدجاج تحتوي على كميات كبيرة منه.

    الكاتب: عباس الخشالي


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