 أطعمة تغذي البشرة من الداخل أفضل من الكريمات! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.06.2020

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صحة

أطعمة تغذي البشرة من الداخل أفضل من الكريمات!

تغذية البشرة عن طريق استخدام الكريمات باهضة الثمن، ليس كافيا للحصول على بشرة صحية وجميلة. فالبشرة بحاجة إلى تغذية من الداخل أيضاً. لكن ما هي الأغذية المفيدة للبشرة والضارة لها؟

التغذية السليمة تلعب دوراً في الحفاظ على نضارة البشرة

يؤكد الخبراء على أهمية التغذية السلمية في الحفاظ على نضارة البشرة

الكريمات و مستحضرات التجميل باهضة الثمن وحدها ليست كافية للحصول على بشرة صحية، نضرة وخالية من الشوائب، كما أثبتت العديد من الداراسات والأبحاث. لهذا يدعو أطباء الجلد حول العالم باستمرار إلى عدم إهمال التغذية السليمة واتباع نظام غذائي طبيعي غني بالفيتامينات والألياف الغذائية. أخصائية الأمراض الجلدية، يائيل أدلر كشفت لموقع "فوكوس" الألماني عن لائحة لأفضل الأغذية التي تحافظ على صحة وجمال البشرة.

مختارات

يبحث الجميع عن طرق تعيد لهم شباب البشرة وتواجه علامات تقدم العمر أو على الأقل تؤجل ظهورها، وتمتلئ المتاجر بمنتجات ومواد تعد بإعادة الشباب. لكن هناك مادة ربما قد تنجح في ذلك بالفعل، فما هي؟ (24.04.2020)

الجزر يأتي على رأس هذه القائمة فهو يحتوي على بروفيتامين أ وبيتا كاروتين، الذي له تأثير مضاد للالتهابات ويعمل بشكل كبير على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

أطعمة تغذي البشرة من الداخل!

معجون الطماطم والبطيخ وثمر الورد أو الكركديه هي أغذية غنية بالليكوبين المضاد للأكسدة والذي يحارب الجذور الحرة في الجلد التي يسبهها التعرض لأشعة الشمس والتدخين. وتضم القامة أيضا أسماك البحر الدهنية مثل السلمون والماكريل والرنجة، التي توفد بروتيناً عالي الجودة للبشرة الجافة بالإضافة إلى أحماض أوميغا -3 الدهنية وفيتامين د والسيلينيوم التي تمنع الالتهاب.

وأضافت الأخصائية إلى قائمة الأطعمة الضرورية للتمتع ببشرة صافية، المكسرات و الأفوكادو والزيوت النباتية مثل زيت بذور الكتان والجوز وزيت اللفت وزيت الزيتون الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة و التي تعزز بنية وتجديد الجلد. كما أنها تضمن نسبة كافية من أحماض أوميغا 3 إلى أوميغا 6 الدهنية الكافحة للالتهابات.

الأطعمة النباتية الغنية بالألياف الغذائية تمنح الكثير من الفوائد للبشرة، لأنها تعزز من نمو البكتيريا المعوية المفيدة والتي تعمل على تحسين امتصاص الأغذية والحماية من السموم. ومن بين هذه الأغذية: دوار الشمس الدرني، الخرشوف، الهندباء، الجرجير، الهليون.

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العناية بالبشرة ـ حوار مع الخبيرة في شؤون البشرة الصحية


 

الماء سر صفاء البشرة

الحليب ليس جيداً للبشرة، حسب أخصائية الأمراض الجلدية، يائيل أدلر، لأنه يحفز هرمونات النمو التي تؤدي إلى ظهور البقع الداكنة وحب الشباب. وذكرت أن الحليب المخمر مثل اللبن أفضل من الحليب العادي لأنه يحتوي علي بكتيريا البروبيوتيك التي تحمي الفلورا المعوية. كما حذرت يائيل من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، لأن ارتفاع مستوى السكر في الدم يحفز الغدد الدهنية ما يتسبب في ظهور حب الشباب والالتهابات ويسرع من ظهور التجاعيد.

السكر هو "عدو" البشرة الصحية والجميلة، بهذا الوصف حذر موقع مجلة „Freundin“فروندين الألماني، نقلا عن أخصائيين، من أضرار الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات على صحة البشرة. كما يجب الحذر أيضاً من أضرار الكحول على بشرة الإنسان أيضاً لأنه يؤدي إلى نقص الماء في الجسم وبالتالي جفافه، ما يحول دون تخلصه من السموم، كما أورد الموقع الألماني.

أسوأ شيء يمكن أن تضر به بشرتك، هو عدم شرب ما يكفي من الماء، وذلك لأن قلة الماء في الجسم، تعيق قيامه بوظائفه على النحو الأمثل ما يؤثر على عمل الخلايا وتجديدها بشكل كافٍ. الماء وحده لا يقاوم حب الشباب، ولكنه يساعد على تخليص الجلد من المواد السامة. لذا ينصح دوماً بشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يومياً.

إ.م/ع.ش

  • Schokolade Kosmetik

    عشر مواد منزلية للحصول على بشرة صافية

    قناع من الطين

    يمكنكِ بسهولة شراء عبوة من تربة الأرض من الصيدلية أو محلات التجميل، وتخلطي المسحوق مع الماء الدافئ أو ماء نقع البابونج، لتصنعي منها قناعا تضعيه على وجهك ثم تزيليه بالماء.

  • Symbolbild Apfel

    عشر مواد منزلية للحصول على بشرة صافية

    خل التفاح لقتل البكتيريا

    يتميز خل التفاح بتأثيره المضاد للفطريات والبكتيريا. ويمكن خلط كمية منه بالماء ووضعها على قطنة، وتنظيف الأماكن التي تكثر بها الحبوب أو الرؤوس الداكنة في البشرة.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter

    عشر مواد منزلية للحصول على بشرة صافية

    الزنك لعلاج الحبوب

    الزنك مادة جيدة لعلاج الحبوب ومشاكل البشرة، إذ أنه يجفف الحبوب، وينصح بوضع مرهم الزنك على المناطق المصابة في البشرة قبل النوم، وغسله في الصباح.

  • Symbolbild - Kamille

    عشر مواد منزلية للحصول على بشرة صافية

    استخدامات عديدة للبابونج

    للبابونج استخدامات عديدة على البشرة، إذ يمكن غلي البابونج في الماء، واستخدام هذا المنقوع لغسل الوجه لعلاج الحبوب والتقرحات. كما يمكن وضع قطنة أو قطعة قماش في هذا الماء ووضعها على الوجه لبضع دقائق.

  • Honig

    عشر مواد منزلية للحصول على بشرة صافية

    العسل لنقاء البشرة

    استخدام العسل مفيد لعلاج مشكلات عدم صفاء البشرة، إذ يمكن استخدامه في صورته الأولية أو أقنعة البشرة التي تحتوي على العسل.

  • 10.04.2013 DW FIT UND GESUND TROCKENE HAUT 2

    عشر مواد منزلية للحصول على بشرة صافية

    الخميرة ذات فوائد كبيرة

    تعتبر الخميرة من أفضل المواد لعلاج الحبوب إذ أنها تساعد في التخلص من الخلايا الميتة. يمكن استخدام الخميرة على الوجه مباشرة أو الاستعانة بالمراهم التي تحتوي على المادة الفعالة للخميرة والموجودة في الصيدليات.

  • Zitronen

    عشر مواد منزلية للحصول على بشرة صافية

    استخدمي الليمون لكن بحذر!

    يتسبب الليمون في تهييج البشرة، لذا يجب الحذر عند استخدامه. وينصح الخبراء بعصر قطرات من الليمون ثم وضع الطرف القطني لعود تنظيف الأذن في قطرات الليمون، ليُمسح بها على الأماكن المصابة في البشرة.

  • Knoblauch

    عشر مواد منزلية للحصول على بشرة صافية

    الثوم غني بالمواد الفعالة

    نظرا لاحتوائه على العديد من المواد الفعالة المفيدة للجلد ولعلاج الحبوب، ينصح بتقشير الثوم ثم وضعه على الجلد، لكن يجب قبل ذلك تنظيف الجلد بشكل جيد وغسله بالماء.

  • Flash - Galerie Orchideenfächer in Deutschland Körperpflege

    عشر مواد منزلية للحصول على بشرة صافية

    المداومة على أقنعة الوجه

    استعمال أقنعة الخيار أو الزبادي وغيرها من الأقنعة المرطبة للبشرة، من الأمور المهمة جدا في علاج عدم نقاء البشرة.

  • Symbolbild Sauna

    عشر مواد منزلية للحصول على بشرة صافية

    حمام البخار

    يمكن عمل حمام البخار بطريقة بسيطة في المنزل، عن طريق غلي الماء ثم وضع البابونج أو بضع قطرات من الزيت عليه وتغطية الوجه بمنشفة، ثم تعريض الوجه للبخار المنبعث من إناء الماء المغلي.

    الكاتب: ابتسام فوزي/ف.ي


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