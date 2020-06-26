أطعمة تغذي البشرة من الداخل أفضل من الكريمات!

الكريمات و مستحضرات التجميل باهضة الثمن وحدها ليست كافية للحصول على بشرة صحية، نضرة وخالية من الشوائب، كما أثبتت العديد من الداراسات والأبحاث. لهذا يدعو أطباء الجلد حول العالم باستمرار إلى عدم إهمال التغذية السليمة واتباع نظام غذائي طبيعي غني بالفيتامينات والألياف الغذائية. أخصائية الأمراض الجلدية، يائيل أدلر كشفت لموقع "فوكوس" الألماني عن لائحة لأفضل الأغذية التي تحافظ على صحة وجمال البشرة.

الجزر يأتي على رأس هذه القائمة فهو يحتوي على بروفيتامين أ وبيتا كاروتين، الذي له تأثير مضاد للالتهابات ويعمل بشكل كبير على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

أطعمة تغذي البشرة من الداخل!

معجون الطماطم والبطيخ وثمر الورد أو الكركديه هي أغذية غنية بالليكوبين المضاد للأكسدة والذي يحارب الجذور الحرة في الجلد التي يسبهها التعرض لأشعة الشمس والتدخين. وتضم القامة أيضا أسماك البحر الدهنية مثل السلمون والماكريل والرنجة، التي توفد بروتيناً عالي الجودة للبشرة الجافة بالإضافة إلى أحماض أوميغا -3 الدهنية وفيتامين د والسيلينيوم التي تمنع الالتهاب.

وأضافت الأخصائية إلى قائمة الأطعمة الضرورية للتمتع ببشرة صافية، المكسرات و الأفوكادو والزيوت النباتية مثل زيت بذور الكتان والجوز وزيت اللفت وزيت الزيتون الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة و التي تعزز بنية وتجديد الجلد. كما أنها تضمن نسبة كافية من أحماض أوميغا 3 إلى أوميغا 6 الدهنية الكافحة للالتهابات.

الأطعمة النباتية الغنية بالألياف الغذائية تمنح الكثير من الفوائد للبشرة، لأنها تعزز من نمو البكتيريا المعوية المفيدة والتي تعمل على تحسين امتصاص الأغذية والحماية من السموم. ومن بين هذه الأغذية: دوار الشمس الدرني، الخرشوف، الهندباء، الجرجير، الهليون.

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الماء سر صفاء البشرة

الحليب ليس جيداً للبشرة، حسب أخصائية الأمراض الجلدية، يائيل أدلر، لأنه يحفز هرمونات النمو التي تؤدي إلى ظهور البقع الداكنة وحب الشباب. وذكرت أن الحليب المخمر مثل اللبن أفضل من الحليب العادي لأنه يحتوي علي بكتيريا البروبيوتيك التي تحمي الفلورا المعوية. كما حذرت يائيل من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، لأن ارتفاع مستوى السكر في الدم يحفز الغدد الدهنية ما يتسبب في ظهور حب الشباب والالتهابات ويسرع من ظهور التجاعيد.

السكر هو "عدو" البشرة الصحية والجميلة، بهذا الوصف حذر موقع مجلة „Freundin“فروندين الألماني، نقلا عن أخصائيين، من أضرار الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات على صحة البشرة. كما يجب الحذر أيضاً من أضرار الكحول على بشرة الإنسان أيضاً لأنه يؤدي إلى نقص الماء في الجسم وبالتالي جفافه، ما يحول دون تخلصه من السموم، كما أورد الموقع الألماني.

أسوأ شيء يمكن أن تضر به بشرتك، هو عدم شرب ما يكفي من الماء، وذلك لأن قلة الماء في الجسم، تعيق قيامه بوظائفه على النحو الأمثل ما يؤثر على عمل الخلايا وتجديدها بشكل كافٍ. الماء وحده لا يقاوم حب الشباب، ولكنه يساعد على تخليص الجلد من المواد السامة. لذا ينصح دوماً بشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يومياً.

إ.م/ع.ش