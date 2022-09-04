أطعمة تحسن المزاج

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يُعتقد أن هناك أطعمة مفيدة لتحسين المزاج، كالشوكولاتة أو المعكرونة مثلاً. إلا أن هذا ليس صحيحاً من الناحية العلمية. لكن في المقابل قد يتحسن المزاج لدى تناول الأسماك وبذور عباد الشمس وغيرها.
ربطت دراسة حديثة بين الرغبة في التبرع بالمال للغرباء والإصابة بمرض الزهايمر. الدراسة العلمية شارك فيها العشرات من كبار السن وخاضوا عدة اختبارات. فكيف توصلت الدراسة لهذه النتيجة؟ وما هي الأعراض الأخرى للزهايمر؟
يحب الكثيرون تناول الطعام الحار ويستمتعون بمذاقه، ولكن لا يعلم الجميع الفوائد الغذائية له. فما فوائد تناول الوجبات الحارة؟ وهل تساعد حقا في حرق الدهون، كما يعتقد البعض؟
أثبت عام 2020 الذي ألقت جائحة كورونا بظلال ثقيلة عليه، أنه بات من الضرورة بمكان الاهتمام بصحتنا بشكل أفضل وخاصة بالعضو الأكبر في جسم الإنسان "الكبد"، فما الذي يمكن لنا القيام به للحفاظ عليه؟
ينصح الأطباء بتقديم الأسماك للأطفال لما تتضمنه من بروتينات وأحماض دهنية وفيتامينات ضرورية للنمو الصحي السليم للطفل. ولكن دراسة نصحت بأنواع معينة مناسبة للأطفال وحذرت من أنواع أخرى.
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