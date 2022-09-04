المستقبل الآن

أطعمة تحسن المزاج

يُعتقد أن هناك أطعمة مفيدة لتحسين المزاج، كالشوكولاتة أو المعكرونة مثلاً. إلا أن هذا ليس صحيحاً من الناحية العلمية. لكن في المقابل قد يتحسن المزاج لدى تناول الأسماك وبذور عباد الشمس وغيرها.