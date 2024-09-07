أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.. أيها نتجنب؟

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، قد تكون أحيانا مفيدة للجسم. لكن في بعض الحالات، الإفراط في تناول بعضها قد يتسبب في أمراض خطيرة.

إن تناول بعض أنواع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول لا يكون مضرا بالنسبة للجميع، بل أحيانا ينتفع منه الجسم بشكل كبير. وفي هذه اللائحة أطعمة صحية تحتوي على الكولسترول، ينصح الابتعاد عن تناولها.

البيض

يعد البيض من أكثر الأطعمة المغذية التي يمكنك تناولها، خاصة أنه أيضا مصدر غني بالبروتين. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، حيث تحتوي بيضة كبيرة واحدة تزن 50 غرامًا على 207 مليغراما من الكوليسترول، حسب مجلة هيلث لاين الطبية.

رغم ذلك، تشير الأبحاث العلمية إلى أن البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول وأن تناوله قد يعزز من مستوى الكوليسترول الدهني عالي الكثافة (HDL) الذي يحمي القلب. إلا أن هناك أيضًا بعض الأبحاث التي تشير إلى أن مستويات الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL) قد تزيد مع زيادة استهلاك البيض. إلا أن تناول بيضة أو بيضتين يوميًا يبقى آمنا بالنسبة للأشخاص الأصحاء بشكل عام.

أبحاث علمية تؤكد أن البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول وأن تناوله قد يعزز من مستوى الكوليسترول الدهني عالي الكثافة صورة من: Alex Salcedo/Addictive Stock/IMAGO

الجبن

توفر شريحة واحدة من الجبن السويسري مثلا حوالي 20 ملغ من الكوليسترول، وهي مصدر جيد للكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى. وأبرزت دراسة أن تناول 80 جرامًا من الجبن كامل الدسم يوميًا، لا يرفع مستوى الكوليسترول الضار عند مقارنته بنفس الكمية من الجبن قليل الدسم أو نفس مستوى السعرات الحرارية من الخبز والمربى.

المحار

المحار وسرطان البحر والجمبري، كلها مصادر ممتازة للبروتين والفيتامينات B، والحديد، والسيلينيوم. 85 جرامًا من الجمبري المعلب تمنحك 214 ملغ من الكوليسترول. وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول المأكولات البحرية، يشعرون بتحسن على مستوى البصر والقلب والأوعية الدموية.

شرائح اللحم

تحتوي شرائح لحم الأبقار التي تربى في المراعي على البروتين والفيتامينات والمعادن المهمة. كما أنها تحتوي على نسبة كولسترول أقل من لحوم الأبقار التي تربى في الحظائر وتحتوي على نسبة أكبر بكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات. كما أن كل 113 جرام من شرائح اللحم التي يتم تربيتها في المراعي تحتوي على حوالي 62 مجمًا من الكوليسترول.

السردين

بالإضافة إلى كونه مليئا بالعناصر الغذائية، فإن 92 جرامًا من سمك السردين الصغيرة تحتوي على 131 ملغ من الكوليسترول. كما أنها توفر 63 بالمئة من القيمة اليومية لفيتامين D، و137 بالمئة من القيمة اليومية لفيتامين B12، و35 بالمئة من القيمة اليومية للكالسيوم.

أما بالنسبة للأطعمة الغنية بالكوليسترول، والتي يجب تجنبها بالنظر لأضرارها، فهناك:

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية، مثل اللحوم المقلية مثلا، التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ويستحسن تجنبها كلما أمكن. غالبا ما تكون ذات سعرات حرارية وقد تحتوي على دهون متحولة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتكون ضارة بصحتك.

الوجبات السريعة

يعد تناول الوجبات السريعة عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة. ويعاني الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة من ارتفاع نسبة الكوليسترول، وزيادة دهون البطن، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم.

تناول الوجبات السريعة عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة صورة من: Robert Schlesinger/picture alliance

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة، مثل النقانق والهوت دوغ، هي أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ويجب الحد منها في نظامك الغذائي.

الحلويات

البسكويت والكعك والمثلجات والمعجنات والحلويات الأخرى، تحتوي دائما على نسبة عالية من الكوليسترول والسكريات المضافة والدهون غير الصحية والسعرات الحرارية.

وقد ربطت الأبحاث بين تناول كمية كبيرة من السكر المضاف والسمنة ومرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تفتقر هذه الأطعمة إلى العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين والدهون الصحية.

خطورة الدهون في الدم To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

م.ب