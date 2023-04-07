 أطراف صناعية ذكية | صحتك بين يديك | DW | 07.04.2023

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صحتك بين يديك

أطراف صناعية ذكية

بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للأطراف الاصطناعية الحديثة - كالأذرع مثلا - أن تتعلم بدقة كيفية تفاعل حركات العضلات لمن يرتديها. كما يمكنها محاكاة حركات اليد بشكل مثالي تقريبًا.

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