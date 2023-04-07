أطراف صناعية ذكية

خلافات عميقة - هل ستندلع حرب تجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي؟

لقاء ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا "TTC"، حمل جوانب اتفاق وتقدما في العلاقات، ولكن عددا من المسائل الهامة بقيت مفتوحة، مما يضع مصير التعاون الاقتصادي بين الجانبين على المحك.