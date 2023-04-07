أطراف صناعية ذكية

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بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للأطراف الاصطناعية الحديثة - كالأذرع مثلا - أن تتعلم بدقة كيفية تفاعل حركات العضلات لمن يرتديها. كما يمكنها محاكاة حركات اليد بشكل مثالي تقريبًا.
غزو روسيا لأوكرانيا وجه ضربة بالغة لجهود إنعاش الاقتصاد العالمي بعد الركود الذي تسببت به الجائحة. فكيف سيكون الحال في عام 2023؟ وهل من أمل لوقف التضخم؟
لقاء ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا "TTC"، حمل جوانب اتفاق وتقدما في العلاقات، ولكن عددا من المسائل الهامة بقيت مفتوحة، مما يضع مصير التعاون الاقتصادي بين الجانبين على المحك.
"نعلن عن جولة جديدة من العقوبات المدمرة"، يقول الرئيس بايدن. وبجانب أهم بنكين في روسيا، تستهدف واشنطن ابنتي الرئيس بوتين ومشاهير آخرين. و"قد يُجبر الروس للعودة للمعيشة على النمط السوفيتي بالثمانينيات"، بحسب مسؤول أمريكي.
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