 أطراف صناعية تستطيع الرؤية لمساعدة المستخدم على السير بشكل آمن | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 31.05.2020

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علوم وتكنولوجيا

أطراف صناعية تستطيع الرؤية لمساعدة المستخدم على السير بشكل آمن

يشهد الطب تطورا مستمرا في طرق العلاج وتحسين نوعية حياة الإنسان، إذ ابتكر فريق باحثين أمريكيين برنامج كومبيوتر يسمح لمستخدمي الأطراف الصناعية السير بشكل آمن وطبيعي.

تكنولوجية الأطراف الصناعية (أرشيف)

تقنيات الأأطراف الصناعية تشهد تطورا مضطردا لمساعدة الإنسان على الحياة الطبيعية (أرشيف)

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة برنامج كمبيوتر يتيح لمستخدمي الأطراف الصناعية، ولاسيما الأقدام الصناعية، السير بشكل آمن وطبيعي وعلى مختلف أنواع الأراضي. ويعطي البرنامج للأطراف الصناعية القدرة على الرؤية، بل واحتساب احتمالات الخطورة أثناء الحركة. وتعمل المنظومة عن طريق كاميرا صغيرة مثبتة على الطرف الصناعي.

مختارات

نجح علماء من أستراليا في تطوير أداة تتحكم في الأطراف الصناعية يمكنها أن تحاكي عمل العمود الفقري الطبيعي، ما من شأنه أن يساعد الأشخاص المصابين بخلل في عمل الحبل الشوكي أو العمود الفقري في تحريك أعضاء الجسم والمشي. (12.02.2016)

أظهر اكتشاف جديد توصل إليه باحثون من جامعة سويسرية بالتعاون مع المتحف المصري في القاهرة، أن المصريين القدماء كانو من أوائل من برعوا بتصميم الأطراف الصناعية. (21.06.2017)

ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" عن الباحث ادغار لوباتون من جامعة نورث كارولينا الأمريكية قوله إن "الأطراف الصناعية السفلية تحتاج إلى القيام بسلوكيات مختلفة حسب نوعية الأرض التي يسير عليها المستخدم".

وأوضح أن "البرنامج الذي طورناه يتيح لمنظومة الذكاء الاصطناعي التي تتحكم في الطرف الصناعي التنبؤ بنوعية الأرض التي سوف يسير عليها المستخدم، وتحديد المخاطر المرتبطة بالسير، ثم الاستفادة من هذه النتائج في عملية اتخاذ القرار أثناء الحركة".

وتستطيع المنظومة التمييز بين ستة أنواع مختلفة من الأراضي التي يتطلب السير عليها تعديلا في سلوكيات الطرف الصناعي السفلي، ومن بينها الأرض الحجرية والعشبية والخرسانية والأرض المعبدة بالطوب علاوة على صعود وهبوط درجات السلالم.

ويقول الباحث بوتوان تشوغ الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ساوث كارولينا ورئيس فريق الدراسة إنه "إذا كانت درجة الغموض في تحديد نوعية الأرض عالية بالنسبة لمنظومة الذكاء الاصطناعي، تستطيع المنظومة تحذير المستخدم، أو الانتقال بشكل تلقائي إلى إعدادات السير الآمن".

م.أ.م/ع.م ( د ب أ)

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طرف اصطناعي حساس

 

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