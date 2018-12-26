أطراف النزاع اليمني توافق على سحب قواتها من الحديدة

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن الاثنين (15 نيسان/ أبريل 2019) توصل الحكومة اليمنية والحوثيين لاتفاق على خطة مفصلة لانسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة من دون إعلان أي جدول زمني لهذا الانسحاب.

وكان الجانبان قد اتفقا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على انسحاب المقاتلين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار تم توقيعه في العاصمة السويدية ستوكهولم أحيا الآمال بالمضي نحو إنهاء حرب وضعت اليمن على شفير المجاعة.

وأبلغ المبعوث الدولي مجلس الأمن، مارتن غريفيث، بأن "الجانبين قد وافقا على خطة مفصّلة لإعادة الانتشار" كمرحلة أولى للانسحاب من الحديدة. وقال غريفيث إن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قدم له خلال لقاء جمعهما في صنعاء الأسبوع الماضي ضمانات بأن قواته ستدعم اتفاق الحديدة. لكن المبعوث آثر عدم الإفراط في التفاؤل بعدما تأجل الانسحاب مراراً.

ومن العاصمة الأردنية عمان، قال غريفيث في مؤتمر عبر الفيديو: "لنكن واضحين بأنه عندما، وآمل أنه عندما وليس إذا، تحدث إعادة الانتشار، فإن هذه ستكون أول عملية انسحاب طوعية لقوات في هذا النزاع طويل الأمد".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 17 شباط/ فبراير التوصل لاتفاق ينص على انسحاب على مرحلتين من مدينة الحديدة وموانئها. لكن الاتفاق لم يطبق، ما أدخل مفاوضات السلام في حالة من المراوحة.

وقال غريفيث إنه يضع الأسس لمفاوضات جدية أشمل لإنهاء النزاع في اليمن، لكنه أضاف: "نحتاج جميعاً لتحقيق تقدم ملموس في الحديدة قبل الانتقال للتركيز على الحل السياسي".

وتدخل عبر ميناء الحديدة الواقعة على البحر الأحمر غالبية المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والسلع المستوردة لليمن.

وكان رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن، الضابط الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد، قد أجرى مفاوضات حول خطة الانسحاب. وبعد الاتفاق على المرحلة الأولى منه، سيركز لوليسغارد اهتمامه على المرحلة الثانية وسيسعى لحل الخلافات بشأن نشر قوات محلية في المناطق التي يتم الانسحاب منها.

ع.ج/ ي.أ (ا ف ب،ن د ب أ)