أطباء يحذرون.. النظام النباتي ضار بالرضع والأطفال!

حذر أخصائيو طب الأطفال والمراهقين من اتباع نظام غذائي نباتي للرضع والأطفال الصغار لأن جسم الطفل يتفاعل بحساسية شديدة مع نقص العناصر الغذائية، وهذا ما أكدته الجمعية المهنية لأطباء الأطفال والمراهقين (BVKJ) في شمال الراين - وستفاليا في اليوم النباتي العالمي الموافق للأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأكد المتحدث باسم الجمعية المهنية لأطباء الأطفال والمراهقين (BVKJ)، أكسل غيرشلاور، أن النمو الجيد للجسم والتطور الصحي لجميع الأعضاء، وخاصة الدماغ، بحاجة إلى العديد من العناصر الغذائية بكميات كافية. وتابع غيرشلاور أن نقص هذه العناصر يمكن أن يضر بنمو الرضيع وبالتالي بأعضاءه الحساسة بشكل خاص. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يكون النمو العصبي و الصحة العقلية معرضين للخطر "على نطاق واسع ودائم".
النظام الغذائي الصحي للرضع والأطفال
وذكرت الجمعية أن ما يقرب من عشرة في المائة من البالغين في ألمانيا أصبحوا الآن نباتيين - بدون لحوم ومنتجات اللحوم - أو نباتيين، أي بدون أي منتجات حيوانية مثل الحليب أو البيض. يتبع العديد من الآباء النظام الغذائي النباتي لأطفالهم. الوجبات الغذائية الخالية من اللحوم يمكن تناولها أيضاً. لكن لا ينصح باتباع نظام غذائي نباتي، خاصة للرضع والأطفال.
على الأطفال تناول نظام غذائي مختلط مع استهلاك معتدل من اللحوم والمنتجات الحيوانية مثل الحليب والجبن. يفتقر النظام الغذائي النباتي إلى العناصر الغذائية المهمة التي يجب الحصول عليها من مصادر أخرى. كما هو الحال مع فيتامين "ب12."
الأطفال الأكبر سناً والشباب الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي بسبب الوعي البيئي، هم بحاجة إلى مشورة طبية واختبارات دم منتظمة لضمان ومراقبة تناول جميع العناصر الغذائية المهمة، وفق الجمعية المهنية لأطباء الأطفال والمراهقين (BVKJ). إذا كانت الأم المرضعة تتبع نظاماً غذائياً نباتياً، فيجب عليها تناول مكملات فيتامين "ب12" ومراقبة قيم الدم لديها.
إ.م/ع.ج.م (د. ب.أ)
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الكاتب: ابتسام فوزي