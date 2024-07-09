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صحةالشرق الأوسط

أطباء: مرضى القلب عرضة لخطر قاتل بسبب حرارة الصيف

٩ يوليو ٢٠٢٤

حذر أطباء أمريكيون من أن حرارة الصيف المتطرفة والرطوبة المرتفعة تجعل حياة مرضى القلب عرضة للخطر وسط ارتفاع وفياتهم، فبماذا ينصحون؟

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حرارة الصيف خطر على مرضى القلب - صورة بتاريخ 18 نوفمبر 2021
يقول الأطباء إنه لابد من الإكثار من شرب السوائل قبل الخروج في الحر أو ممارسة التدريبات الرياضية مع تجنب المشروبات الكحولية أو تلك التي تحتوي على الكافيين.صورة من: Christin Klose/picture alliance/dpa-tmn

حذرت الرابطة الأمريكية لأمراض القلب من أنه يتعين على  مرضى القلب  اتخاذ إجراءات احترازية لوقاية أنفسهم من حر الصيف والرطوبة المرتفعة. وأكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 1200 شخص يقضون نحبهم سنويا  بسبب درجات الحرارة المتطرفة.

وفي هذا السياق يقول الطبيب جوزيف وو، رئيس الرابطة الأمريكية لأمراض القلب، إن "الوفيات والوعكات الصحية الناجمة عن  الحرارة المرتفعة  يمكن تفاديها إذا ما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحيحة"، مضيفا في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث توداي" المعني بالأبحاث الطبية أن "هذه الإجراءات مهمة بشكل خاص بالنسبة للصغار والمسنين ومرضى الضغط المرتفع وأمراض القلب ومن يعانون من السمنة وزيادة الوزن".

وأشارت دراسة نشرتها الدورية العلمية Circulation التي تصدرها رابطة أمراض القلب إلى أن الوفيات الناجمة عن  موجات الحرارة الشديدة  سوف تتضاعف في أوساط مرضى القلب والأوعية الدموية خلال العقدين المقبلين.

وينصح الأطباء بتجنب الخروج إلى الأماكن المفتوحة في أوقات الظهيرة وبعد الظهر عندما تكون الحرارة في أعلى درجاتها، وكذلك ارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة المصنوعة من خامات قطنية، مع الحرص على ارتداء قبعات ونظارات شمسية للوقاية من الحر. ومن الأفضل أيضا وضع مساحيق الوقاية من أشعة الشمس مع تكرار استخدامها كل ساعتين.

ويقول الأطباء إنه لابد من الإكثار من شرب السوائل قبل الخروج في الحر أو ممارسة التدريبات الرياضية مع تجنب المشروبات الكحولية أو تلك التي تحتوي على الكافيين. ويوضح الأطباء أن أعراض الإصابة بالإعياء الناجم عن الحرارة الشديدة تتمثل في الصداع واضطراب النبض والشد العضلي والدوار والشعور بالضعف أو الغثيان أو القيء.

وفي حالة الإصابة بأي من هذه الأعراض، ينصح بالتوجه إلى مكان بارد والتوقف عن ممارسة التدريبات الرياضية وغمر الجسم بالماء البارد والإكثار من شرب السوائل. وفي حالة الإصابة بأعراض حادة، لابد من السعي للحصول على الرعاية الصحية بشكل فوري.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)

 

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