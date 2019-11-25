أطباء: حياة مؤسس ويكيليكس في خطر وقد يموت في السجن

وجّه أكثر من 60 طبيبا رسالة مفتوحة نُشرت اليوم الاثنين (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) إلى وزيرة الأمن الداخلي البريطانية بريتي باتل يعربون فيها عن قلقهم إزاء الوضع الصحي لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانغ. ولا يزال الأسترالي البالغ من العمر 48 عاما يكافح ضد محاولة أميركية لتسلمه من بريطانيا بلائحة اتهام تم تقديمها بموجب قانون التجسس الذي يمكن أن يفرض عقوبات بالسجن على أسانج قد تصل إلى 175 عاما في السجون الأمريكية.

وطالب الأطباء في رسالتهم الى باتل بنقل أسانغ من سجن بلمارش في جنوب شرق لندن إلى أحد المستشفيات الجامعية. واستندوا في تقييمهم إلى "روايات مروعة لشهود عيان" خلال مثول أسانغ أمام المحكمة في 21 تشرين الأول/أكتوبر في لندن، بالإضافة الى تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول قضايا التعذيب نيلس ميلزر في 1 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن تعرض أسانج المستمر "للمعاملة السيئة والتعسفية قد يؤدي قريبا الى ان يدفع حياته ثمن ذلك".

واستخدم أسانج ويكيليكس لنشر ملفات عسكرية ودبلوماسية سرية عام 2010 تتعلق بالعمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان والعراق تسببت بإحراج الإدارة الأميركية.

وقال الأطباء في رسالتهم المكونة من 16 صفحة "نكتب هذه الرسالة المفتوحة كأطباء للتعبير عن قلقنا الشديد بشأن الصحة الجسدية والعقلية لجوليان أسانغ".

وأشاروا إلى أنهم يشعرون بالقلق بشأن مدى "لياقة" أسانغ لحضور جلسة الاستماع بشأن تسليمه كاملة والتي من المقرر أن تجري في شباط/فبراير.

وكتبوا أن "السيد أسانغ يحتاج لتقييم عاجل من خبراء في مجال الصحة لوضعه الصحي الجسدي والنفسي". وأضافوا أن "على أي علاج صحي تتم الإشارة إليه أن يتم في مستشفى جامعي معد بشكل مناسب ويضم موظفين من ذوي الخبرة".

وحذروا من أنه "في حال لم يتم هذا النوع من التقييم العاجل، فلدينا مخاوف حقيقية، بناء على الأدلة المتوفرة حاليًا، من أن السيد أسانغ قد يموت في السجن. ولذا فإن الوضع الصحي عاجل. ولا مجال لإضاعة الوقت".

ويذكر أن الأطباء الذين كتبوا الرسالة هم من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وألمانيا وسريلانكا وبولندا.

وبدا أسانغ في أول ظهور علني له منذ ستة أشهر أمام محكمة في لندن الشهر الماضي ضعيفًا ومشوشًا واشتكى من ظروف حبسه في بلمارش.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب)