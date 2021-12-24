أطباء: حاجة المصاب بأوميكرون للعلاج بالمستشفى أقل مقارنة بدلتا

أثبت تحليل بريطاني لأكثر من مليون إصابة بالسلالتين أوميكرون ودلتا المتحورتين من فيروس كورونا أن احتمالات نقل المصاب بأوميكرون إلى المستشفى قد تكون ثلث مثيله في حالة الإصابة بدلتا.

كما أظهرت البيانات التي نشرتها وكالة الأمن الصحي البريطانية أن اللقاحات يمكن أن تكون مفيدة للغاية ضد أوميكرون في حالة الحصول على جرعة ثالثة مع انخفاض خطر النقل إلى المستشفى بنسبة 81 في المئة مقارنة بالأفراد الذين لم يتلقوا تطعيما.

وقالت سوزان هوبكنز كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية "أحدث تحليل يتماشى مع الدلائل المشجعة التي شهدناها بالفعل"، وتابعت: "مع ذلك يبقى من السابق لأوانه استخلاص أي نتائج نهائية بشأن الحدة التي تستدعي العلاج بالمستشفى".

وأضافت هوبكنز "العدوى المتزايدة بأوميكرون والإصابات المتزيدة عند من هم فوق سن الستين في إنجلترا تعني أن من المرجح زيادة الضغط على وكالة الأمن الصحي في الأسابيع المقبلة".

وفي برلين أعرب عالم الفيروسات البارز كريستيان دروستن عن اعتقاده أن المسار المرضي للإصابة بسلالة أوميكرون سيكون "خفيفا أكثر، أغلب الظن". وقال دروستن اليوم الجمعة لإذاعة "دويتشلاند فونك": هناك المزيد والمزيد من البيانات حول هذا الموضوع. وفي الوقت نفسه يلاحظ في بلدان أخرى (غير ألمانيا) أن النسخة المتحورة الجديدة من كورونا لديها معدل انتشار مرتفع جدا.

أوميكرون تزيد الإصابات بين الأطفال في أمريكا

وفي الولايات المتحدة، وصلت الحالات التي تدخل المستشفيات لأطفال مصابين بكوفيد-19 إلى أعلى معدّلاتها منذ بدء الجائحة في وقت تواجه البلاد طفرة في الإصابات بكوفيد-19 بسبب انتشار المتحور أوميكرون.

مشاهدة الفيديو 01:38 ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19 في جميع أنحاء أوروبا

ويُشدّد الخبراء على أهمية تلقيح الأطفال، لافتين إلى العدوى الشديدة لهذا المتحور المسؤول عن ارتفاع عدد حالات دخول المستشفيات في صفوف الأطفال.

خلال الأسبوع الذي انتهى في 28 كانون الأول/ديسمبر، سُجّلت 378 حالة استشفاء جديدة لدى الذين لا يتخطى عمرهم 18 عامًا، أي بارتفاع نسبته 66% مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب الأرقام الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

ويتجاوز هذا الرقم القياسي الذروة السابقة الملحوظة في أيلول/سبتمبر خلال الموجة الوبائية المرتبطة بتفشي المتحورة دلتا.

أمّا الفئة العمرية الأخرى الوحيدة التي وصل عدد حالات الاستشفاء فيها إلى مستوى قياسي جديد فهي فئة الذين تراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا.

وأعلن كبير مستشاري البيت الأبيض لمكافحة الجائحة أنتوني فاوتشي في مؤتمر صحفي الأربعاء أن "المزيد من الأطفال يُصابون بهذا الفيروس السريع الانتشار ما سيؤدّي بشكل طبيعي إلى ارتفاع عدد الحالات التي تدخل المستشفيات ".

وشدّد فاوتشي أيضًا على أهمية التمييز بين الأطفال الموجودين في المستشفى "مع" كوفيد-19 وأولئك في المستشفى "بسبب" كوفيد-19، أي أن العديد من الأطفال قد يدخلون المستشفى في فصل الشتاء بسبب إصابتهم بفيروسات أخرى وتأتي نتيجة فحص كوفيد-19 الخاصة بهم ايجابية.

ع.ح./ص.ش. (رويترز، ا ف ب، د ب أ)