أطباء الأطفال في ألمانيا يحذرون من "أزمة" في المشافي وأقسام العناية المركزة

في يومه العالمي.. متى سيتم القضاء على شلل الأطفال؟

يصادف يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لشلل الأطفال، وهو مرض شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي ويمكن أن يتسبب بشلل دائم، ويصيب في أكثر الأحيان الأطفال دون سن الخامسة، لكنّه قد يصيب أي شخص غير ملقح ضده.