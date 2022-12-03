 أطباء الأطفال في ألمانيا يحذرون من ″أزمة″ في المشافي وأقسام العناية المركزة | DW الأخبار | DW | 07.12.2022

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DW الأخبار

أطباء الأطفال في ألمانيا يحذرون من "أزمة" في المشافي وأقسام العناية المركزة

تواجه المشافي في ألمانيا وخاصة أجنحة الأطفال ضغطاً كبيراً في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع الإصابات بالجهاز التنفسي. ويشتكى الأطباء من سياسة التقشف والتوفير في القطاع الطبي، ما يضع الاطباء امام تحد كبير.

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