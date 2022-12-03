أطباء الأطفال في ألمانيا يحذرون من "أزمة" في المشافي وأقسام العناية المركزة

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تواجه المشافي في ألمانيا وخاصة أجنحة الأطفال ضغطاً كبيراً في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع الإصابات بالجهاز التنفسي. ويشتكى الأطباء من سياسة التقشف والتوفير في القطاع الطبي، ما يضع الاطباء امام تحد كبير.
يصاب كثير من الناس حاليا بالزكام، وعادة ما يصاب الأطفال والرضع بفيروس يمكن أن يهدد حياتهم. فما السبب وراء ارتفاع حالات الإصابة هذا العام؟
يصادف يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لشلل الأطفال، وهو مرض شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي ويمكن أن يتسبب بشلل دائم، ويصيب في أكثر الأحيان الأطفال دون سن الخامسة، لكنّه قد يصيب أي شخص غير ملقح ضده.
أشارت تقديرات معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات في ألمانيا، أنه ربما كانت هناك علاقة للاتجاه التنازلي لإصابات كورونا الجديدة المسجلة، بعطلات الخريف. فكيف ذلك؟
التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف: يعاني الكثيرون هذه الأيام من الزكام. معدلات المرض مرتفعة نسبياً. يشعر البعض أن الأمر لم يكن بهذا السوء منذ فترة طويلة. هل هذا صحيح؟
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