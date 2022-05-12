أضرار كثرة الاستحمام

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في كل مرة نستحم فيها بالصابون أو سائل الاستحمام تتم إزالة طبقة الدهون الطبيعية من الجلد. وهو ما يتسبب في إصابة البشرة بالجفاف ويجعلها متهيجة. فهل يجب الاستغناء عن روتين الاستحمام اليومي؟
يعاني الجلد خلال فصل الشتاء من ظروف غير مساعدة: هواء التدفئة في الداخل، البرد والجفاف في الخارج، ما يجعل البشرة عرضة للتشقق. وهذا الأمر يمكن أن يتفاقم مع ارتداء الكمامة.
نستثمر الكثير من الوقت والمال في العناية بالبشرة. في المقابل نولي القليل من الاهتمام بالشعر. أثبتت دراسات أن المكونات الموجودة في منتجات العناية بالبشرة، مفيدة للشعر أيضاً. لكن كيف يمكن الاستفادة منها بالصورة الأمثل؟
يشير العلماء إلى أن الجلد يتأثر بشكل كبير بالحالة النفسية للشخص وخاصة عند التعرض للضغوط الحياتية أو تلك الضغوط الناجمة عن جائحة كورونا. فكيف يحدث ذلك؟ وما هي توصياتهم لتخفيف تلك الآثار على الجلد؟
كثيرة هي فوائد الليمون خاصة في فصل الصيف حين يشتد الحر. لكن لليمون استعمالات لا تعتمد على موسم السنة فقط، فهو يحمل أسرار جمال البشرة وعلاجها.
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