أضرار كثرة الاستحمام

منتجات العناية بالبشرة مفيدة للشعر أيضاً.. لكن كيف؟

نستثمر الكثير من الوقت والمال في العناية بالبشرة. في المقابل نولي القليل من الاهتمام بالشعر. أثبتت دراسات أن المكونات الموجودة في منتجات العناية بالبشرة، مفيدة للشعر أيضاً. لكن كيف يمكن الاستفادة منها بالصورة الأمثل؟