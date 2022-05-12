 أضرار كثرة الاستحمام | صحتك بين يديك | DW | 12.05.2022

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صحتك بين يديك

أضرار كثرة الاستحمام

في كل مرة نستحم فيها بالصابون أو سائل الاستحمام تتم إزالة طبقة الدهون الطبيعية من الجلد. وهو ما يتسبب في إصابة البشرة بالجفاف ويجعلها متهيجة. فهل يجب الاستغناء عن روتين الاستحمام اليومي؟

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