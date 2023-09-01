  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية

أضحك في اليوم العالمي للضحك من الأعماق

تخطي إلى الجزء التالي تقارير وتحليلات

تقارير وتحليلات

Trachten- und Schützenzug auf dem Oktoberfest

"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات

"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات

أجواء المرح والسعادة في مهرجان أكتوبر (أكتوبر فيست) لا تعني أن كل شيء مباح، هناك استثناءات يتعين أخذها في الحسبان.
منوعات٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣11 صورة
الفكاهة قد تقوي العلاقة بين الشريكين وتجعلهما أكثر ارتباطا ؟ صورة رمزية

الدعابة تزيد الجاذبية.. أهمية حس الفكاهة في العلاقة الزوجية!

الدعابة تزيد الجاذبية.. أهمية حس الفكاهة في العلاقة الزوجية!

اللحظات التي يقضيها الأزواج في الضحك معا قد تعتبر من أجمل اللحظات وتخفف من حدة الكثير من الأعباء الزوجية، كيف؟
علوم٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣
الدراسة البرازيلية تُعد الأولى من نوعها.

دراسة تكشف فوائد مذهلة للضحك على صحة القلب

دراسة تكشف فوائد مذهلة للضحك على صحة القلب

خلصت دراسة برازيلية حديثة إلى أن للضحك عدة فوائد مهمة على صحة القلب. فكيف ذلك ياترى؟
علوم٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
external

تناقض صارخ بين فيلمي باربي وأوبنهايمر

تناقض صارخ بين فيلمي باربي وأوبنهايمر

فيلم باربي وفيلم أوبنهايمر يبدأ عرضهما في ذات عطلة الأسبوع وتوقعات بتحقيق باربي رقما قياسييا.
ثقافة٢٣ يوليو ٢٠٢٣02:03 دقيقة
شجرة عيد الميلاد في ساحة بيت لحم

بدء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم والبهجة تعم المدينة

بدء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم والبهجة تعم المدينة

عمت أجواء الفرح والبهجة ساحة المهد في مدينة بيت لحم حيث نصبت شجرة الميلاد المزينة، وبدأت الاستعدادات للعيد قبل عدة أشهر.
سياسة٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
يخشى كثيرون من محبي القهوة في مصر من ارتفاع أسعار البُن

مصر ـ شح البُن يعكر مزاج محبي القهوة فاستعانوا بـ"خفة الدم"!

مصر ـ شح البُن يعكر مزاج محبي القهوة فاستعانوا بـ"خفة الدم"!

أصبح محبو القهوة في مصر في حيرة جراء ارتفاع أسعار القهوة نظرا لنقص المعروض في السوق المحلي.
مجتمع١ سبتمبر ٢٠٢٢
اظهار المزيد