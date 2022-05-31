 أصوات الانفجارات كجزء من حياة الناس اليومية في قرية بريشيب القريبة من دونباس | DW الأخبار | DW | 02.06.2022

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أصوات الانفجارات كجزء من حياة الناس اليومية في قرية بريشيب القريبة من دونباس

في قرية بريشيب القريبة من خط المواجهة في دونباس، أصبح صوت الانفجارات جزءا من الحياة اليومية للعسكريين والمدنيين المتواجدين هناك.

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