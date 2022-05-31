أصوات الانفجارات كجزء من حياة الناس اليومية في قرية بريشيب القريبة من دونباس

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في قرية بريشيب القريبة من خط المواجهة في دونباس، أصبح صوت الانفجارات جزءا من الحياة اليومية للعسكريين والمدنيين المتواجدين هناك.
أفادت مصادر أوكرانية بأن القوات الروسية تسيطر الآن على معظم مدينة سيفيرودونتسك التي تعتبر هدفا رئيسيا للجيش الروسي وآخر معقل تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوهانسك. وأوكرانيا تحدد آلاف جرائم حرب محتملة في منطقة دونباس.
في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.
زار الرئيس الأوكراني لأول مرة الخطوط الأمامية للمعارك الطاحنة في إقليم خاركيف وتفقد البنية التحتية المدمرة للمدينة، فيما تتقدم القوات الروسية نحو المدن الرئيسية في سيفيرودونتسك وجارتها ليسيتشانسك في دونباس.
كثفت روسيا قصفها لشرق أوكرانيا مؤكّدةً أنّها دمّرت مخزون أسلحة سلّمها الغرب، فيما وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً يوفّر مساعدات جديدة لكييف بقيمة 40 مليار دولار. وكييف تستبعد وقفا لإطلاق النار في الوقت الراهن.
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