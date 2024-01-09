فرنسا: ماكرون يُكلف غابريال أتال بتشكيل الحكومة

في وقت يسعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتجاوز إصلاحات التقاعد والهجرة التي لم تحظ بشعبية وقبل انتخابات البرلمان الأوروبي، أعلن الإليزيه عن تعيين غابرييل أتال كرئيس للحكومة خلفا لإليزابيث بورن.

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء (التاسع من يناير/كانون ثان2024) وزير التربية غابرييل أتال (34 عاما) تشكيل الحكومة، ليكون أصغر رئيس حكومة في تاريخ الجمهورية وأول رئيس وزراء يعلن عن مثليته الجنسية.

ويتولى أتال رئاسة الحكومة خلفا لإليزابيت بورن التي استقالت الإثنين بعدما شغلت المنصب مدة ثلاث سنوات. ويسعى ماكرون لإعادة تنظيم الحكومة بعد الخلافات الأخيرة المتعلقة بتمرير قانون الهجرة الجديد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في البرلمان الأوروبي خلال الربيع، كما ستنظم فرنسا دورة الألعاب الأولمبية و دورة الألعاب البارالمبية خلال الصيف.

ولن تؤدي هذه الخطوة بالضرورة إلى أي تحول سياسي كبير، لكنها تشير إلى رغبة ماكرون في محاولة تجاوز إصلاحات التقاعد والهجرة التي لم تحظ بشعبية العام الماضي وتحسين فرص حزبه الوسطي في انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران.

ويعد أتال حليفا مقربا لماكرون وأصبح اسما مألوفا كمتحدث باسم الحكومة خلال جائحة كوفيد-19، كما يعد أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد في استطلاعات الرأي الأخيرة، وقد صنع لنفسه اسما كوزير ذكي، ومتحدث فطن في البرامج الإذاعية وفي البرلمان.

وقال ماكرون، الذي صرح نهاية العام الماضي برغبته في الإعلان عن مبادرات سياسية جديدة "عزيزي غابرييل أتال، أعلم أنني أستطيع الاعتماد على طاقتك والتزامك بتنفيذ مشروع التنشيط والتجديد الذي أعلنته".

وسارع زعماء المعارضة إلى القول بأنهم لا يتوقعون الكثير من وراء التغيير في منصب رئيس الوزراء، حيث يتولى ماكرون نفسه الكثير من عملية صنع القرار. وقال أوليفييه فور زعيم الحزب الاشتراكي لراديو فرانس إنتر

"إليزابيث بورن أو غابرييل أتال أو أي شخص آخر، لا يهمني، ستكون نفس السياسات".

ا.ف/ ح.ز (أ.ف.ب،رويترز، د.ب.أ)