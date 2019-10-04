 أصداء ″المنطقة الآمنة″ في إسطنبول: هنا الخوف... ونقيضه! | ثقافة ومجتمع | DW | 02.11.2019

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ثقافة ومجتمع

أصداء "المنطقة الآمنة" في إسطنبول: هنا الخوف... ونقيضه!

"سجن كبير" هكذا وصف اللاجئ هوشنغ المنطقة الآمنة وهويرفض أن يتم نقله إليها وله أسبابه. ويوافق اللاجئ السوري كثيرون أخرون التقاهم مهاجر نيوز ونقل الواقع الذي يعيشونه في مدينة اسطنبول.

Türkei | Geflüchtete in Istanbul (Infomigrants/K. Zeineddine)

أيام قليلة في إسطنبول كفيلة بدمجكَ في بيئة لاجئة شبيهة بتنوعها بالموزاييك السوري. هنا، ستجد الكردي السوري، المسيحي، العلوي والسني، وستلتقي المؤيد سراً للنظام وذاك الداعم جِهاراً لمعارضيه، ستجد الراغبَ بالعودة إلى سوريا اليوم قبل الغد وذلك الرافض لها "حتى ولو تثبّت الإستقرار". "مهاجر نيوز" إستطلع آراء العديد من السوريين اللاجئين في تركيا، وكانت جولة في ساحة تقسيم ومحيطها وصولا إلى جسر البوسفور، حيث يُترجم الإندماج السوري نجاحاً على أرض جاذبة للسياح والأتراك على السواء.

..."SU مَيْ بارد... SU مَي بارد". تنادي السيدة الثلاثينية محاولةً بيع المياه للمارة في نقطة مُشرفة على مسجد قيد البناء قرب ساحة تقسيم. قبل سنوات خمس قدِمَت إلى تركيا آتية من حي الميدان (دمشق)، تنقلت بين إنطاليا وسكاريا وصولاً إلى إسطنبول حيث تعيش اليوم مع زوجها وأطفالها الثلاثة. تشكو السيدة من غلاء المعيشة: "تعمل أنتَ وزوجتك والأولاد ولا تستطيع أن تؤمّن عيشتك. كل شيء غالي".

 

"لا نرضى أن نحمل ذنوب أطفال صغار يبعدون عنوة عن أرضهم"

"الأم الشامية" كما تُفضل تسميتها لا تتلمس تمييزاً "دائماً" تجاه اللاجئين، ولكن "يتأتينا بعض الأتراك أحياناً ليقول لنا نحن أهل البيت والأولوية لنا في العمل". نسألها عن المنطقة الآمنة، هل تُمثل حلاً تجاه ما تصفه بالتمييز وغلاء المعيشة مثلاً؟ فتجيب: "أنا مع العودة إلى وطني حتماً، لكنني تماماً أيضا ضد المنطقة الآمنة، أشك أصلاً أنها لأجل السوريين، بصراحة أنا لا أصدق ذلك. وثانيا، كيف تؤمن منطقة آمنة وتُبعد عنها قسراً أبناءها، وتقتل أطفالَها. خُذ مثالاً القامشلي، فنحن عندنا أطفال ونحن لا نقبل بأن يُقتل أطفالنا لأجل أحد... ولا نرضى أن نحمل ذنوب أطفال صغار يبعدون عنوة عن أرضهم وبيئتهم".

مختارات

الاتفاق الأمريكي التركي على الهدنة بشمال سوريا، يثير أسئلة كثيرة حول مصير اللاجئين وملامح المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها. فكيف ستكون هذه المنطقة وهل ستكون آمنة فعلا ويعود إليها اللاجئون طوعا؟ ولماذا تصر أنقرة على إنشائها؟ (18.10.2019)

إقامة "منطقة عازلة" لتوطين لاجئين سوريين فيها أمر "خيالي"، حسب نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض. وفي تصريحه لصحيفة ألمانية أكد السياسي التركي أن التكلفة المادية أكبر عائق أمام تحقيق رغبة أدروغان. (17.10.2019)

في الأشهر الأخيرة ازداد عدد المهاجرين الذين وصلوا من تركيا إلى اليونان، ما أدى إلى تفاقم الوضع في الجزر اليونانية، وأثار قلق الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا. فما هي العوامل التي أدت إلى تفاقم الوضع؟ (06.10.2019)

تُفضل السيدة عدم إلتقاط صورة لها، وعدم ذكر إسمها، لكنها تُرشدنا إلى لاجئين يعملون على مقربة منها في أحياء متفرعة من تقسيم. "أبو علاء"، "ليث"، "أبو حسن" و"أسامة" أسماء معروفة في المحيط. منهم من يعمل في مطعم متخصص ببيع الشاورما، ومن يعمل في متجر لبيع الأجهزة المحمولة أو عاملاً في مكتب لإيجار السيارات والشقق وغير ذلك.

يتفق الشبّان على رفضهم إقامة أي منطقة آمنة. "أبو علاء" يقول لـ "مهاجر نيوز"، سأعود أنا وأصدقائي إلى سوريا الموحدة، لا إلى منطقة آمنة في هذه السوريا. نهاية العام ستجدنا في وطننا. في النهاية نحن لاجئون... وسنبقى لاجئين، بينما في بلادنا سنكون مواطنين، وثمة فارق كبير". "أبو علاء" كما "أسامة" من دمشق حي الميدان، "ليث" من اللاذقية و"أبو حسن" من حماة... خيارهم حاسم لناحية العودة.

Türkei | Geflüchtete in Istanbul (Infomigrants/K. Zeineddine)

مشاهد تتكرر...لاجئون يفترشون الطرقات في اسطنبول

  قصص نجاح تُترجم إندماجاً في المجتمع التركي...

في الجانب الآخر للصورة من لا يُريد العودة مطلقا، وإن عاد فسيعود إلى حيث تكون للمعارضة كلمة، حتى ولو كانت العودة إلى المنطقة الآمنة. "مصطفى" 32 عاماً، إلتقيناه عند جسر البوسفور، وهو غالباً ما كان يتردد إلى تركيا قبل الأزمة السورية، ومع الحرب إستقرّ سكنه في بورصة (شمال غربي تركيا) وهو يدرس الآن في كلية الزراعة في هذه المدينة التي تُعد من أهم المدن الصناعية التركية. برأيه المنطقة الآمنة "كلام لامعنى له والذي يقول غير ذلك كاذب". مصطفى لا يُفكر بالعودة مطلقاً إلى سوريا "فما أنا عليه في البوسفور لن أحصل عليه في سوريا ولم أحصل عليه سابقاً أصلاً. ولو إفترضنا أنه لا بدّ من العودة فبالتأكيد لن أكون حيث يكون للنظام حضورٌ كما كان قبل الـ 2011... بل سأختار بإرادتي المنطقة الآمنة مكاناً للعيش".

عند ضفتي الجسور الرابطة إسطنبول الآسيوية بتلك الأوروبية ستجد الكثير من السوريين اللاجئين. ستصادف قصص نجاح تُترجم إندماجاً في المجتمع التركي. "أحمد" يتحدث عن تأثير اللاجئين السوريين في الإقتصاد التركي. يقول بثقة إننا أصبحنا فاعلين جداً في الإقتصاد التركي، ووجودنا يؤثر بصورة إيجابية كبيرة على الناتج المحلي وتحريك العجلة الإقتصادية (...) ومَنْ مِنْ اللاجئين إندمج وأصبح فاعلاً لا تُقلقه أي منطقة آمنة، كونه فاعلاً ونظامياً وطموحاً... وبالنسبة لي فأنا غير قلق، مع أنني أستبعد كثيراً إجبارنا على العودة أو ترحيلنا (...)".

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خشية لاجئين سوريين من ترحيلهم من تركيا إلى سوريا

 

الشيء ونقيضه هنا

 ثمة من هو خائف من الترحيل وثمة ما لا يقلقه بتاتاً، وإستناداً إلى إستطلاع العديد من الآراء تبين أن من هو مندمج لُغةً وعملاً يبدو غير قلق من أي مناطق آمنة "الأتراك مشرفون عليها" كما قال "عادل"، بينما يصف "هوشنغ" وهو "كردي عفريني" -كما قَدَّم نفسَه- المنطقةَ الآمنة "بالسجن الكبير". برأيه: "العيش تحت حكم الأتراك صعب جداً، ولولا الظروف لما كُنت هنا، إنما للظروف أحكام. إقامتي غير نظامية وأخاف الترحيل إلى المنطقة الآمنة لكن لا خيار لدي. لا أملك النقود للذهاب إلى أوروبا وليست واثقاً من أن دفع مبلغ يقارب الألفي يورو للمُهربين سيُعطي نتيجة ويوصلني إلى هدفي (...)".

Türkei | Geflüchtete in Istanbul (Infomigrants/K. Zeineddine)

جانب من بسطات للحلي والثياب يعمل فيها لاجئون سوريون في تركيا

 

...في شارع الإستقلال السياحي، تتحلق مجموعة من الأكراد في حلقات دبكة وغناء وسط آلاف العابرين من السياح والأتراك. على مقربة منهم يقف "خورشيد" ممسكاً بهاتفه الخلوي مصوراً ما يجري. نسأله رأيه بالفلكلور "الكردي" في شارعٍ رئيسٍ "تركي"، كيف يُوَصّف المشهد؟ فيجيب: "هكذا نحن نتجمع ونجد فسحة لنا لنأخذ نَفّس. وهذه الحلقة تُشبه تجمعات أخرى. المؤيدون لنبع السلام ستجدهم معاً، المعارضون ستجدهم معاً، الطيور على أشكالها تقع... ويوماً وراء يوم ستُلاحظ ذلك إن كنتَ ممن يعيشون هنا. الظروف تجمع الكل معاً. المعيشة صعبة. فيها الكثير من التحدي اليومي. القلق رفيقنا نعم... لكن ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. والأمل هو السلام والإستقرار والطمأنينة... فهل سنحظى جميعاً بذلك؟ لنتأمل خيراً ونضيء شمعة (...)"، يختم "خورشيد".

خلدون زين الدين / إسطنبول-مهاجر نيوز

  • Deutschland Flüchtlinge am Bahnhof München Foto Flüchtlingskanzlerin

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    فيما أغلقت الأغلبية العظمى للدول الأوروبية أبوابها أمام اللاجئين، كانت ألمانيا، وبنسبة أقل السويد، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. ففي غضون أشهر فقط استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من السوريين. ورغم الترحيب الذي أبداه الكثير من الألمان إزاء اللاجئين، إلا أن قدومهم بأعداد كبيرة لم يرق للعديد أيضاً، إذ تسببت سياسة الأبواب المفتوحة في خسائر انتخابية لحزب المستشارة أنغيلا ميركل.

  • Rückführung der Flüchtlinge in die Türkei

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    تركيا، التي تستضيف أكثر من 2,7 مليون نسمة، هي بلا منازع أكبر بلد يستقبل اللاجئين السوريين في العالم. ووسط توافد سيل اللاجئين على أوروبا العام الماضي انطلاقا من تركيا، تعهدت بروكسل بدفع 3 مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين وإحياء محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي مقابل أن تساعد أنقرة في الحد من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول لأوروبا من تركيا. إلا أن هذا الاتفاق يبقى هشاً.

  • Syrische Flüchtlinge in einem Flüchtlingslager im Libanon

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    لبنان، هذا البلد الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 5,8 ملايين نسمة، يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات عشوائية وسط ظروف معيشية صعبة. وبالتالي، فإن لبنان، الذي يتسم بالموارد الاقتصادية المحدودة والتركيبة السياسية والطائفية الهشة، يأوي أكبر نسبة من اللاجئين بالمقارنة بعدد سكانه، إذ أن هناك لاجئاً سورياً مقابل كل خمسة مواطنين لبنانيين.

  • Syrien Jordanien Grenze Flüchtlinge warten

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    الأردن، ورغم صغر مساحته وعدد سكانه، إلا أنه من أهم الدول المستقبلة للاجئين السوريين. فوفقاً للأمم هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجل في المملكة الأردنية، بينما تقول السلطات إن البلاد تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011. ويعيش 80 بالمائة منهم خارج المخيمات، فيما يأوي مخيم الزعتري في المفرق، وهو الأكبر، نحو 80 ألف لاجئ.

  • Saudi Arabien Riad GCC Gipfel

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    يبدو أن أغلبية دول الخليج ترفض استقبال الللاجئين السوريين على أراضيها، باستثناء السعودية التي استقبلت نحو 500 ألف لاجئ سوري، دون أن تكون لهم رسمياً وضعية لاجئ، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. الدول الأخرى فضلت تمويل مخيمات وبرامج مخصصة للاجئين للسوريين في دول الجوار.

  • Schweden Dänemark Grenze Flüchtlinge

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    استقبلت السويد نحو 160 ألف طالب لجوء العام الماضي، لكن الأعداد انخفضت إلى نحو ألفين في الشهر بعد تطبيق قيود على الحدود وإجراءات تجعل من الأصعب على اللاجئين دخول الاتحاد الأوروبي. كما تبنى البرلمان السويدي الصيف الماضي قواعد أكثر صرامة حيال طالبي اللجوء، ومن بينها عدم منح تصاريح إقامة دائمة لكل من تم منحهم حق اللجوء في البلاد.

  • Grenze Dänemark Deutschland Zoll Grenzkontrolle Flüchtlinge Autobahn

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    الدنمارك استقبلت بدورها في 2015 أكثر من 21 الف طلب لجوء، بارتفاع بنسبة 44 بالمائة مقارنة مع 2014، لكن ذلك أقل بكثير من عدد الطلبات في جارتها الشمالية السويد. كما أن الدنمارك كانت من أول الدول التي سارعت بفرض اجراءات التدقيق العشوائي للهويات على طول الحدود الألمانية بهدف منع "أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين" من الدخول إلى البلاد. وقبلها قامت بتخفيض المساعدات المالية المخصصة للاجئين.

  • Grenze Ungarn - Serbien - Flüchtlinge

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    المجر كانت من أولى الدول الأوروبية التي قامت بمد أسلاك شائكة على طول حدودها مع بدء توافد سيل اللاجئين عبر طريق البلقان لمنعهم من دخول أراضيها. كما أن المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا لا تزال ترفض أي آلية الزامية لتوزيع اللاجئين. كما رفضت دعوات سابقة من ألمانيا وإيطاليا واليونان بالتضامن أوروبياً في معالجة ملف اللجوء والهجرة.

  • Slowakei Bratislava Proteste gegen Flüchtlinge

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    سلوفاكيا من الدول الشرق أوروبية التي ترفض استقبال اللاجئين. وفي تصريح لأحد قادتها السياسيين مطلع العام الجاري جاء فيه أن البلاد لاترغب في استقبال اللاجئين المسلمين، معللة أن هؤلاء يختلفون ثقافياً عن سكان البلاد وأنه لا يوجد في سلوفاكيا مساجد ودور عبادة كافية لهؤلاء. كما شهدت البلاد احتجاجات قادها يمينون متطرفون ضد اللاجئين (الصورة).

  • USA Syrische Flüchtlinge in Detroit/Dearborn Taghreed Alrwadsh

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    الولايات المتحدة ورغم كبر مساحتها وكثافتها السكانية التي تقدر بـ320 مليون نسمة، إلا أنها حددت سقف عدد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم البلاد العام الجاري بـ10 آلاف شخص. كما يتعين على هؤلاء الخضوع للإجراءات أمنية مكثفة ومشددة. ورغم ذلك هناك سياسيون من الحزب الجمهوري الذين يرفضون استقدام لاجئين من سوريا لأسباب أمنية. على أي حال واشنطن أعلنت أنها سترفع العدد بنسبة 30 بالمائة خلال العام القادم.

    الكاتب: ش.ع


مختارات

أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

فيما يناقش قادة العالم خلال قمة تعقدها الأمم المتحدة في نيويورك أخطر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، تبقى مواقف الدول بشأن استقبال اللاجئين متباينة. جولة من الصور حول وضعية اللاجئين السوريين حول العالم. (21.09.2016)  

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خشية لاجئين سوريين من ترحيلهم من تركيا إلى سوريا  

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