أصداء الإمبراطورية - منغوليا بين جنكيز خان والحداثة

عندما يذكر اسم منغوليا يفكر معظمنا في إمبراطورية جنكيز خان العظيمة. هذا الفيلم يلقي نظرة على التاريخ المنغولي ويقدم لمحة عن الثقافة المنغولية الحديثة للبلد غير المعروف الواقع في آسيا الوسطى.

منغوليا بلد الغابات والصحارى والسهوب، تحدها روسيا من الشمال والصين من الجنوب، لكنها تتأثر اليوم بشكل أساسي بكوريا الجنوبية والغرب. يروي كتاب وصحفيون ومؤرخون وعلماء آثار وسكان محليون في هذا الوثائقي تاريخ الإمبراطورية الشاسعة، وقد كانت المنطقة التي احتلتها القبائل المنغولية الموحدة في آسيا وأوروبا الشرقية أكبر مساحة محتلة في العالم. كما يلقي الفيلم نظرة على شخصية جنكيز خان مؤسس إمبراطورية المغول، ويستكشف إرث الإمبراطورية متعدد الأوجه الممتد إلى يومنا هذا. الفيلم من إخراج وإعداد روبرت ليبرمان وديبورا سي.