 أصداء الإمبراطورية - منغوليا بين جنكيز خان والحداثة | تقارير جديدة | DW | 21.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

أصداء الإمبراطورية - منغوليا بين جنكيز خان والحداثة

عندما يذكر اسم منغوليا يفكر معظمنا في إمبراطورية جنكيز خان العظيمة. هذا الفيلم يلقي نظرة على التاريخ المنغولي ويقدم لمحة عن الثقافة المنغولية الحديثة للبلد غير المعروف الواقع في آسيا الوسطى.

Doku | Nachhall des Imperiums - Die Mongolei zwischen Dschingis Khan und Moderne

Doku | Nachhall des Imperiums - Die Mongolei zwischen Dschingis Khan und Moderne



منغوليا بلد الغابات والصحارى والسهوب، تحدها روسيا من الشمال والصين من الجنوب، لكنها تتأثر اليوم بشكل أساسي بكوريا الجنوبية والغرب.
 

Doku | Nachhall des Imperiums - Die Mongolei zwischen Dschingis Khan und Moderne



يروي كتاب وصحفيون ومؤرخون وعلماء آثار وسكان محليون في هذا الوثائقي تاريخ الإمبراطورية الشاسعة، وقد كانت المنطقة التي احتلتها القبائل المنغولية الموحدة في آسيا وأوروبا الشرقية أكبر مساحة محتلة في العالم. كما يلقي الفيلم نظرة على شخصية جنكيز خان مؤسس إمبراطورية المغول، ويستكشف إرث الإمبراطورية متعدد الأوجه الممتد إلى يومنا هذا.
الفيلم من إخراج وإعداد روبرت ليبرمان وديبورا سي.
 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2023 – 01:00 UTC
الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023 – 11:00 UTC
الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023 – 15:00 UTC
السبت 16 سبتمبر/أيلول 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

مواضيع ذات صلة

14/10/2022 Soldiers loyal to Burkina Faso's latest coup leader Capt. Ibrahim Traore gather outside the National Assembly as Traore was appointed Burkina Faso's transitional president in Ouagadougou, Burkina Faso, Friday Oct. 14, 2022. (AP Photo/Kilaye Bationo)

بوركينا فاسو – مقتل 40 جهاديا بعد استهدافهم لرجال شرطة 21.08.2023

قتل خمسة من رجال الشرطة، خلال قيامهم بمهمة استطلاعية، في هجوم بوسط شرق بوركينا فاسو، حسبما أعلنت هيئة الأركان العامة البوركنابية في بيان، مشيرة إلى أن ما لا يقلّ عن أربعين "إرهابيًا" قضوا حين ردت قوات الأمن.

(161112) -- CAIRO , Nov. 12, 2016 () -- Egyptian security forces stand guard at a square in Giza, Egypt on Nov.11, 2016. As Egypt moves forward on the path to securing a 12 billion U.S. dollars loan package from the International Monetary Fund (IMF), the country has found itself facing mysterious calls on social media for protests on Friday against economic conditions, according to official Ahram Online. (/Ahmed Gomaa)

الإفراج عن صحافي مصري يعمل في منصة لتقصي الحقائق بعد توقيفه يومين 20.08.2023

بعدما طالبت نقابة الصحافيين المصرية السلطات الأمنية بالكشف عن مكان احتجاز الصحافي الشاب كريم أسعد الذي تم توقيفه بعد دهم منزله في شرق القاهرة و"إطلاق سراحه"، أعلن نقيب الصحافيين الإفراج عنه في وقت لاحق.

©Kyodo/MAXPPP - 18/01/2011 ; TUNIS, Tunisia - People line up to buy bread in Tunis, Tunisia, on Jan. 17, 2011. Tunisian Prime Minister Mohamed Ghannouchi appointed a new unity government the same day after ousted president Zine el Abidine Ben Ali fled the country. (Kyodo)

تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز 20.08.2023

يشكل اتفاق في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق بداية حل لأزمة الخبز في البلاد. وتم إصدار مرسوم في تونس مطلع الشهر الجاري يحرم "المخابز العصرية" من الطحين المدعوم بذريعة أنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة.

إعلان