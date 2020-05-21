أصحاب المطاعم يشكون من آثار كورونا وترامب يرد بسؤال غريب!

وصلت الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا للجميع، ومن ضمنهم أصحاب المطاعم ومنافذ بيع الوجبات السريعة بالولايات المتحدة، ما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاجتماع بهم لمناقشة وضعهم الحالي والحلول الممكنة له.

وبينما سعى أصحاب المطاعم للحديث مع الرئيس عن أمور مثل التأمين الصحي وقروض برامج الحماية وكيفية صرف أموال الدعم وغياب اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية، حول ترامب دفة الحوار بسؤال أحد الطهاة ضمن الحضور عن ”الزبد" المفضلة لديه.

ووصف موقع صحيفة نيويورك تايمز الحديث عن الزبد بين الرئيس الأمريكي وممثلي أصحاب المطاعم والطهاة بأنه ”لا يشبه حديثا يدور بمقر عمل رئيس الولايات المتحدة وسط وباء عالمي".

كما اعتبرت الصحيفة حديث ترامب مع الطهاة "لا يقلل فقط من حجم المخاوف الملحة لدى ملايين من الناس، بل يسخر منها" أيضا.

وبالرغم من حديث ترامب عن ”عودة أقوى" للمطاعم دون شرح رؤية محددة لكيفية تحقيق هذا، بنهاية اللقاء الذي دام لحوالي مئة دقيقة "اتضح بشكل مؤلم عدم وجود خطة أو استراتيجية خاصة بالمطاعم، وعلى أصحاب المطاعم إيجاد حلول لأنفسهم"، على حد تعبير الصحيفة.

وكانت مراكز مكافحة وضبط الأوبئة بالولايات المتحدة أصدرت يوم الإثنين الماضي القواعد الخاصة بإعادة فتح المطاعم بعد إغلاقها بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات في العالم حيث يتجاوز عدد الوفيات بها جراء الفيروس ٩٣ ألف حالة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

د.ب/ص.ش