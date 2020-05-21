 أصحاب المطاعم يشكون من آثار كورونا وترامب يرد بسؤال غريب! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.05.2020

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منوعات

أصحاب المطاعم يشكون من آثار كورونا وترامب يرد بسؤال غريب!

يبدو أن الردود الغريبة، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتوقف. ففي لقاء جمعه بأصحاب المطاعم حول الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، رد ترامب على عدد من مخاوفهم بالسؤال عن "الزبد المفضلة" لديهم.

US Präsident Trump in Washington (Reuters/L. Millis)

في اجتماعه مع أصحاب المطاعم رد ترامب على مخاوفهم بسؤال غريب!

وصلت الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا للجميع، ومن ضمنهم أصحاب المطاعم ومنافذ بيع الوجبات السريعة بالولايات المتحدة، ما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاجتماع بهم لمناقشة وضعهم الحالي والحلول الممكنة له.

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في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكين منذ أيام للوقاية من فيروس كورونا. الإعلان خلق جدلاً واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف علل الرئيس الأمريكي إقدامه على تلك الخطوة؟ (19.05.2020)

وصف ترامب تحذير كبير مستشاريه الصحيين، أنتوني فاوتشي من مخاطر إعادة فتح الاقتصاد والمدارس قبل الأوان بأنه غير مقبول. فيما يعتزم مسؤول صحي كبير سابق تحذير الكونغرس من مواجهة البلاد اسوأ شتاء بسبب كورونا. (14.05.2020)

وبينما سعى أصحاب المطاعم للحديث مع الرئيس عن أمور مثل التأمين الصحي وقروض برامج الحماية وكيفية صرف أموال الدعم وغياب اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية، حول ترامب دفة الحوار بسؤال أحد الطهاة ضمن الحضور عن ”الزبد" المفضلة لديه.

ووصف موقع صحيفة نيويورك تايمز الحديث عن الزبد بين الرئيس الأمريكي وممثلي أصحاب المطاعم والطهاة بأنه ”لا يشبه حديثا يدور بمقر عمل رئيس الولايات المتحدة وسط وباء عالمي".

كما اعتبرت الصحيفة حديث ترامب مع الطهاة "لا يقلل فقط من حجم المخاوف الملحة لدى ملايين من الناس، بل يسخر منها" أيضا.

وبالرغم من حديث ترامب عن ”عودة أقوى" للمطاعم دون شرح رؤية محددة لكيفية تحقيق هذا، بنهاية اللقاء الذي دام لحوالي مئة دقيقة "اتضح بشكل مؤلم عدم وجود خطة أو استراتيجية خاصة بالمطاعم، وعلى أصحاب المطاعم إيجاد حلول لأنفسهم"، على حد تعبير  الصحيفة.

وكانت مراكز مكافحة وضبط الأوبئة بالولايات المتحدة أصدرت يوم الإثنين الماضي القواعد الخاصة بإعادة فتح المطاعم بعد إغلاقها بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات في العالم حيث يتجاوز عدد الوفيات بها جراء الفيروس ٩٣ ألف حالة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

د.ب/ص.ش

  • CNN journalist Jim Acosta and US President Donald Trump during their confrontation (Reuters/J. Ernst)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا


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