أصاب ناقلة يونانية.. "التحالف العربي" يعلن إحباط "عمل إرهابي"

قال بيان صادر عن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، نشرته وسائل إعلام سعودية الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إنه " تم تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة جنوب البحر الأحمر". وأفاد البيان بأن "هناك أضراراً طفيفة بسفينة تجارية جراء شظايا الزورق المفخخ الذي تم تدميره"، مشيراً إلى أن "الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي تهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية".

من جانبها، قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري في وقت سابق إن ناقلة تشغلها اليونان أُصيبت بلغم في مرفأ سعودي بالبحر الأحمر شمالي الحدود اليمنية مباشرة، الأمر الذي ألحق أضراراً بهيكلها.

وبشكل متكرر، أعلن التحالف العربي تدمير زوارق وطائرات مسيرة تابعة للحوثيين في السعودية والبحر الأحمر، بينما يعلن الحوثيون من جهتهم هجمات مستمرة على السفن في هذه المنطقة.

ولم تعلّق جماعة "أنصار الله" الحوثية على الخبر، لكنها أكدت الأربعاء بشكل رسمي الموافقة على صيانة ناقلة صافر النفطية على البحر الأحمر، غربي البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء "سبأ" الناطقة باسم الجماعة.

وأوضح المصدر أنه "بعد نقاشات فنية بين فريق الجماعة الاستشاري الخاص بالخزان العائم صافر، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وفريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان".

وترسو الناقلة المتهالكة قبالة ميناء الحديدة في اليمن، الذي يسيطر عليه الحوثيون، وتحوي أكثر من 1.1 مليون برميل نفط يُخشى تسربها في البحر، بسبب عدم صيانتها منذ بدء الحرب، ما أدى إلى مخاوف من وقوع أسوأ كارثة بيئية في العالم.

إ.ع/ي.أ ( د ب أ، رويترز)