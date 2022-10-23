 أشياء نمطية ألمانية؟ | يوروماكس | DW | 23.10.2022

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يوروماكس

أشياء نمطية ألمانية؟

نوافذ قابلة للطي والكرنب وآداب المراحيض: مراسلة يوروماكس البريطانية المولد ريتشيل ستيوارت لم تعرف هذه الأشياء إلا في ألمانيا.

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