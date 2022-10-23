أشياء نمطية ألمانية؟

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نوافذ قابلة للطي والكرنب وآداب المراحيض: مراسلة يوروماكس البريطانية المولد ريتشيل ستيوارت لم تعرف هذه الأشياء إلا في ألمانيا.
يكون لقصور القلب، المعروف أيضاً باسم فشل القلب، مسببات مختلفة، أبرزها الإصابة السابقة بنوبات قلبية. أطباء يعددون علامات عدة قد تكون دلالة على بداية فشل عضلة القلب في القيام بواجبها، فما هي هذه العلامات؟
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