أشياء نمطية ألمانية؟

احذر.. هذه العلامات تدل على مرض قصور القلب!

يكون لقصور القلب، المعروف أيضاً باسم فشل القلب، مسببات مختلفة، أبرزها الإصابة السابقة بنوبات قلبية. أطباء يعددون علامات عدة قد تكون دلالة على بداية فشل عضلة القلب في القيام بواجبها، فما هي هذه العلامات؟