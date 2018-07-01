 أشياء لا تعرفها عن مدرب إسبانيا لويس إنريكي | عالم الرياضة | DW | 10.07.2018

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عالم الرياضة

أشياء لا تعرفها عن مدرب إسبانيا لويس إنريكي

عين الاتحاد الإسباني رسميا لويس إنريكي ربانا جديدا لسفينة منتخب "لاروخا"، في ظل توقعات بنجاح إنريكي العاشق للتحديات مع المنتخب الإسباني. موقع صحيفة "ماركا" يُقدم عدة أشياء غير معروفة عن مدرب برشلونة وسيلتا فيغو السابق.

Spanien Fußball Trainer Luis Enrique (Imago/Agencia EFE/A. Estevez)

صورة من الأرشيف.

 بعدما ارتبط اسمه كثيرا بالإشراف على تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا تعيين لويس إنريكي، مدربا جديد لمنتخب "لاروخا"، خلفا للمدير الفني المؤقت فيرناندو هييرو.

ووقع إنريكي على عقد مع إسبانيا يمتد لسنتين، في ظل توقعات بنجاح المدرب الشاب مع أبطال العالم سنة 2010. موقع صحيفة "ماركا" يُقدم عدة معلومات غير معروفة عن لويس إنريكي.

متابعة التدريب

يفيد الموقع الإسباني أن لويس إنريكي، في فترة تدريبه لفريقي برشلونة وسيلتا فيغو وضع عمودا في ملعب التدريب، حيث يقف عليه المدرب الإسباني من أجل مراقبة الحصص التدريبية للاعبين وتسجيل ملاحظاته.

نظارات شمسية

يضع إنريكي خارج أوقات المباريات نظارات شمسية باستمرار، إذ يُؤكد موقع "ماركا" أن ربان سفينة "لاروخا" الجديد يُعاني من مرض "ظفرة" في عينه، وهو ما يجبره على وضع نظارات شمسية بمرشح للأشعة فوق البنفسجية لحماية عينه من أشعة الشمس.

سجل في شباك برشلونة

ساهم لويس إنريكي أثناء حمل قميص فريق ريال مدريد في فوز هذا الأخير على برشلونة بخماسية نظيفة سنة 1995، إذ سجل إنريكي هدفا في تلك المباراة، فيما تألق التشيلي إيفان زامورانو وأحرز "هاتريك" مع "الميرنغي".

لعب للريال وبرشلونة

يُتابع موقع صحيفة "ماركا" أن لويس إنريكي، هو ثالث لاعب يُدافع عن قميص برشلونة وريال مدريد، ويضيف الموقع الإسباني أن إنريكي انتقل إلى "البلوغرانا" قادما من "الميرنغي" سنة 1995، إذ وقع مع الفريق الكتالوني عقدا لمدة خمس سنوات.

عاشق للتحديات

بحسب نفس المصدر، تسلق لويس إنريكي قبل توليه مهمة الإشراف على تدريب فريق سيلتا فيغو بعضا من أصعب الجبال في إسبانيا باستعمال دراجته الهوائية فقط.

يجري الماراثون

يشير موقع "ماركا" أن لويس إنريكي رياضي يتمتع بلياقة بدنية عالية للغاية، فقد جرى مدرب برشلونة السابق الماراثون في فلورانسا سنة 2007 في أقل من ثلاث ساعات، كما شارك في ماراثون الرمال سنة 2008، والذي يعد واحدا من أصعب السباقات في العالم، حسب نفس المصدر.

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